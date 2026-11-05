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Сегодня 5 ноября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   05.11.2026
Оксана Горун
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Сегодня 5 ноября 2026: какой праздник и день в истории

5 ноября 1605 года в Великобритании раскрыли Пороховой заговор. В 1895-м адвокат Джордж Селден получил патент на автомобиль. В 1935-м поступила в продажу первая настольная игра «Монополия». В 1953-м в Киеве открыли мост Патона – первый в мире, созданный исключительно методом сварки. В 1968-м политический заключенный Василий Макух совершил акт самосожжения в Киеве. В 1977-м ударник Алексей Стаханов скончался в психиатрической клинике. В 2006-м Саддама Хусейна приговорили к смертной казни. В 2024-м в США состоялись выборы президента, которые выиграл Дональд Трамп.

Праздники и памятные даты 5 ноября

5 ноября – Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

Первый четверг ноября – это Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях, Международный день проектного менеджера, День «Мужчины готовят ужин» и Международный день стаута (темного эля).

Также сегодня: Международный день менеджеров-волонтеров, Всемирный день ромского языка.

Видео создано с использованием ИИ

5 ноября в истории

5 ноября 1605 года в Великобритании раскрыли Пороховой заговор. Подробнее.

5 ноября 1895 года американский юрист Джордж Селден получил патент на автомобиль. Подробнее.

Джордж Селден - владелец патента на автомобиль
Джордж Селден за рулем автомобиля в 1905 году. Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George_B_Selden_driving_automobile_in_1905.jpg

5 ноября 1935 года вышла первая настольная игра «Монополия». Подробнее.

5 ноября 1953 года в Киеве открыли мост Патона — первый в мире, который создали только методом сварки (без использования соединительных материалов). Подробнее.

5 ноября 1968 года акт самосожжения в Киеве совершил политзаключенный Василий Макух. Подробнее.

Василий Макух, совершивший самосожжение
Василий Макух. Фото: www.uamodna.com

5 ноября 1977 года в психбольнице после инсульта скончался знаменитый донбасский шахтер Алексей Стаханов. Подробнее.

5 ноября 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака признал Саддама Хусейна виновным в убийстве 148 шиитов в поселке Дуджейли в 1982 году и приговорил к смертной казни через повешениеПодробнее.

5 ноября 2024 года в США состоялись очередные президентские выборы, победу на которых одержал Дональд Трамп. Он получил 312 голосов избирателей против 226 у соперницы. Подробнее.

Церковный праздник 5 ноября

5 ноября чтят память мучеников Галактиона и Епистимии. Подробнее.

Народные приметы

Если 5 ноября идет дождь, то следующий год будет урожайным.

Если выпал снег, то после 22 ноября придет зима, она будет не особенно морозной, но продолжительной.

Что нельзя делать 5 ноября

Женщинам нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя выбрасывать остатки хлеба.

День не подходит для кардинальных перемен в жизни.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 5 ноября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 ноября 1605 года в Великобритании раскрыли Пороховой заговор. В 1895-м адвокат Джордж Селден получил патент на автомобиль".