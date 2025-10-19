Сегодня 19 октября 2025: какой праздник и день в истории

19 октября в Украине – Всеукраинский день ответственности человека и День работников пищевой промышленности. В этот день в 2005 году в Багдаде начался суд над Саддамом Хусейном. В 1961-м суд вынес приговор убийцы Степана Бандеры. В 1956-м СССР и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны. В 1955-м советские войска покинули территорию Австрии. В 1918-м провозгласили Западноукраинскую народную республику. В 1813-м армия Наполеона потерпела поражение в Битве народов. В 1781-м армия США выиграла последнюю битву в Войне за независимость. В 1453-м капитуляцией Англии завершилась Столетняя война.

Праздники и памятные даты 19 октября

19 октября в Украине – Всеукраинский день ответственности и День работников пищевой промышленности (отмечают в третье воскресенье октября).

В мире – Всемирный день здоровья суставов и костей у детей, стартует Международная неделя профилактики отравлений свинцом (начинается в воскресенье перед последней полной неделей октября).

Также сегодня: Международный день джина с тоником, День «Оцените свою жизнь», День осведомленности о ЛГБТ-центрах.

19 октября в истории

19 октября 1453 года англичане капитулировали в Бордо. Этим завершилась Столетняя война, которая на самом деле продолжалась 116 лет. Подробнее.

19 октября 1781 года армия США взяла Йорктаун в Вирджинии. Подробнее.

19 октября 1813 года поражением армии Наполеона завершилась Битва народов.

19 октября 1918 года во Львове провозгласили образование Западноукраинской народной республики. Подробнее.

19 октября 1955 года советские войска окончательно вышли из оккупационной зоны в Австрии. Подробнее.

19 октября 1956 года СССР и Япония подписали декларацию о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических отношений. Подробнее.

19 октября 1961 года суд в ФРГ вынес приговор агенту КГБ Богдану Сташинскому – убийце Степана Бандеры и Льва Ребета. Подробнее.

19 октября 2005 года в Багдаде начался суд над Саддамом Хусейном. Пятого президента и диктатора Ирака судили за преступления против человечности. На скамье подсудимых он оказался после того, как проиграл войну международной коалиции во главе с США и Великобританией.

Поводом для вторжения в Ирак официально стала борьба с международным терроризмом и подозрения о наличии в Ираке оружия массового уничтожения (что, в конце концов, так и не доказали). Совбез ООН военную операцию против Ирака не согласовал. Несмотря на это, 45 стран мира поддержали применение военной силы, а 32 государства предоставили свои контингенты (в основном символические, 98% войск были американскими и британскими). Перед началом вторжения президент США Джордж Буш — младший поставил Хусейну и его двум сыновьям требование покинуть Ирак в течение 48 часов. Но они отказались. Тогда через три дня — 20 марта 2003 года — началась военная операция, в основном воздушная. Уже 9 апреля коалиция захватила столицу Ирака – Багдад. А через несколько недель оккупировала всю страну.

Правительство Хусейна свергли, но его самого «с наскока» захватить не удалось. Он скрывался и распространял сообщения, в которых призывал народ к сопротивлению оккупантам. Двух сыновей Хусейна Удея и Кусея, а также 14-летнего внука Мустафу убили во время перестрелки с американскими войсками в Мосуле 22 июля 2003 года. Наконец, 13 декабря 2003 года нашли и самого Саддама – его захватили американские войска в рамках операции «Красный рассвет». Бывший «владыка Ирака» скрывался в норе близ фермерского дома. Его перевезли на американскую военную базу, а затем распространили видео с ним в плену — первое с момента исчезновения.

Летом 2004 года Саддама и еще 11 чиновников его партии «Баас» передали временному правительству Ирака для суда над ними. Список преступлений, в которых обвиняли Хусейна, был впечатляющим. Ведь за четверть века его правления страну буквально залили кровью. В частности, бывшего диктатора обвиняли в геноциде иракских курдов (так называемая операция «Анфаль»); массовых убийствах шиитов, применении химического оружия, развязывании войны против Кувейта и так далее.

Во время суда Хусейн вел себя уверенно и дерзко.

Вот как описывала его первое появление на скамье подсудимых арабская телекомпания «Аль-Джазира»: «Когда судья попросил Саддама представиться, тот ответил: «Я Саддам Хусейн аль-Маджид, президент Республики Ирак». Саддам отказался представиться «Саддам Хусейн, бывший президент Ирака». Когда его попросили назвать место жительства, он ответил: «Я живу в доме каждого иракца». Саддам также оправдывал свое вторжение в Кувейт в 1990 году. Одетый в серое, он выглядел здоровее и более подтянутым, чем во время плена, и заявил: «Кувейт — это иракская территория. Это не было вторжение». Также, по словам журналистов, присутствовавших на 30-минутном слушании, которое власти позволили снимать без звука, Саддам назвал кувейтцев «собаками» и назвал трибунал «спектаклем, направленным на шансы Буша на победу на президентских выборах в США». Он также сказал, что «преступником является Буш».

5 ноября 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака приговорил бывшего президента к смерти через повешение. Дальнейшие апелляции не рассматривали. Его признали виновным только по части обвинений, судебные разбирательства по другим преступлениям еще продолжались. Однако их завершения уже никто не ожидал. Хусейна казнили 30 декабря. Несмотря на очевидность преступлений его режима против человечества, сам судебный процесс против него вызвал критику международных организаций, например, Amnesty International и Human Rights Watch. Критики называли судебный процесс «показательным» и не соответствующим международным стандартам права на справедливый суд.

Церковный праздник 19 октября

19 октября чтят память пророка Иоиля. Подробнее.

Народные приметы

Если 19 октября выпал снег, следующее лето будет теплым.

Если утром небо желтого цвета – скоро пойдут дожди.

Что нельзя делать 19 октября

Нельзя оставлять сушить вещи на ночь – чтобы туда нечистое не вселилось.

Нельзя отказывать в подаянии.