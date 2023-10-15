Live
  • Вс 15.10.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.39
  • EUR 38.64
    • 🟢

Сегодня 15 октября: какой праздник и день в истории

Мир 06:00   15.10.2023
Оксана Горун
Сегодня 15 октября: какой праздник и день в истории

15 октября в Украине – День работников пищевой промышленности. В этот день 1815 года началась ссылка Наполеона на острове Святой Елены. В 1894-м французского офицера Альфреда Дрейфуса арестовали по обвинению в шпионаже — началось так называемое «дело Дрейфуса». В 1946-м за два часа до казни отравился «наци номер два» – Герман Геринг. В 1959-м – убит агентом КГБ Степан Бандера. А в 1970-м в СССР граждане захватили самолет, чтобы вырваться за «железный занавес» — и вырвались.

Праздники и памятные даты 15 октября

15 октября – в Украине – День работников пищевой промышленности. Его отмечают в третье воскресенье октября.

Также в мире: Всемирный день студента, Международный день сельских женщин, День тигра, Международный день белой трости, Международный день мытья рук, Всемирный день борьбы с раком груди, День потерянного ребенка (память о нерожденных детях и умерших сразу после рождения).

15 октября в истории

15 октября 1815 года началась ссылка Наполеона Бонапарта на острове Святой Елены.

Дом Наполеона на острове Святой Елены
Имение Лонгвуд-Хаус на острове Святой Елены, где жил Наполеон. Фото: hmsminerva.info/photos2

Это было последнее путешествие знаменитого завоевателя. На острове посреди Атлантического океана он провел последние шесть лет жизни, там и скончался в 1921-м. После первого опыта ссылки Наполеона, который завершился его бегством и триумфальным возвращением на престол, вторично Бонапарта лишили свободы гораздо жестче. Узнав об этом решении, сам бывший император сказал: «Это хуже железной клетки Тамерлана! Я бы хотел, чтобы меня выдали Бурбонам». Несмотря на жесткие ограничения и внимательный надзор, установленный за Наполеоном, известно, что он планировал побег. Для этого американец-контрабандист Джонсон должен была использовать подлодку – собственную разработку. Однако реализовать план не удалось – Бонапарт тяжело заболел раком желудка. На острове он успел надиктовать мемуары — четырехтомник «Мемориал Святой Елены», который стал бестселлером. А 15 октября 1840 года прах императора перевезли во Францию. Впоследствии его похоронили в Доме Инвалидов в Париже.

Саркофаг Наполеона в Доме инвалидов в Париже
Саркофаг Наполеона. Фото: Willtron

Гробницу возводили более 20 лет. Прах Наполеона содержится в шести положенных один в другой гробах (первый — из жести, второй — из красного дерева, третий и четвертый — из свинца, пятый — из дуба и шестой — из эбенового дерева). Все эти гробы уложены в саркофаг из красного финского порфира. Стены крипты украшают барельефы, символизирующие достижения императора и его военные победы.

15 октября 1894 года началось «дело Дрейфуса», которое на долгие годы раскололо и дестабилизировало французское общество. В этот день арестовали французского офицера еврейского происхождения Альфреда Дрейфуса. Его подозревали в шпионаже на Германию. Единственным «доказательством» его вины стали куски документа (бордеро) с якобы его почерком.

Бордеро с почерком якобы шпиона Дрейфуса
Фото: French National Archives

Отрывки бордеро обнаружил в мусорной корзине в немецком посольстве агент французского Генштаба. Документ был адресован немецкому военному атташе и содержал перечень и описание пяти важных секретных записок французского Генштаба. Эксперты-графологи, изучавшие почерк на документе и сравнивавшие его с почерком Дрейфуса, разошлись в заключениях. Он сам категорически опровергал свою причастность к шпионажу на немцев.

Пока от офицера пытались добиться признаний, о шпионском деле узнали журналисты. Правые газеты, описывая дело, отмечали, что подозреваемый – еврей. Это вызвало волну антисемитизма и даже еврейских погромов во Франции. Военные желали «закрыть дело» как можно быстрее. Военный министр Мерсье выступил за передачу Дрейфуса военному суду. Заседания проходили за закрытыми дверями – якобы из соображений неразглашения гостайны. А на самом деле – чтобы не продемонстрировать общественности, насколько шаткими были обвинения. Суд признал Дрейфуса виновным и приговорил к разжалованию и пожизненной ссылке на Чертов остров у Французской Гвианы. Климат там настолько невыносим, что современники называли ссылку туда «бескровной гильотиной». После вынесения приговора Дрейфуса публично разжаловали – на площади перед войсками и толпой.

Разжалование офицера Дрейфуса публично
Разжалование офицера Дрейфуса. Иллюстрация: Цифровая библиотека Gallica

Но на этом громкое дело вовсе не завершилось. Через два года новый начальник разведывательного бюро полковник Пикар провел собственное расследование. Он возобновил дело и доказал, что Дрейфус не был шпионом. А также нашел настоящего виновника. Пикар «перехватил» записку из немецкого посольства, адресованную офицеру генштаба майору графу Шарлю Мари Фернану Эстерхази. За Эстерхази установили слежку и доказали его коммуникацию с иностранными разведками. Далее Пикар сравнил почерк Эстерхази с тем, что был на бордеро, – и обнаружил абсолютное совпадение. Однако военное командование не хотело признавать свою ошибку – да еще публично, учитывая повышенное внимание прессы к делу. Дрейфуса не амнистировали, а Пикара отправили с экспедицией в Тунис.

Но «замять дело» вновь не удалось. К нему присоединился сенатор Шерер-Кестнер, получивший информацию о расследовании Пикара. Он выступил с требованием пересмотра дела Дрейфуса. Эстерхази все же судили, но только для того, чтобы публично оправдать. Не дал делу завершиться такой несправедливостью писатель Эмиль Золя. Он следил за делом Дрейфуса с самого начала. А после оправдания Эстерхази написал статью «Я обвиняю» – открытое письмо президенту Франции Феликсу Фору.

Я обвиняю - Эмиль Золя
Фото: wikipedia.org

Тогда попытались судить уже и самого Золя – за оскорбление власти. За него «вписались» французские интеллектуалы. Тем не менее Золя приговорили к году заключения и штрафу в 3000 франков. Но он бежал в Великобританию. Дело Дрейфуса получило международную огласку, а французское общество раскололось на «дрейфусаров» и «антидрейфусаров».

Наконец, в 1898 году Эстерхази не выдержал публичного давления и бежал за границу. В 1899-м – после смерти президента Фора – во Франции монархисты и националисты предприняли попытку государственного переворота. Но республика выстояла. Новое правительство отправило дело Дрейфуса на пересмотр. Накал страстей был таким, что защитника Дрейфуса и Эмиля Золя во время повторного суда ранили. Самого же офицера снова признали виновным, смягчив ему приговор. Но в дело вмешался новый президент Франции Эмиль Лубэ. Он помиловал Дрейфуса под предлогом «плохого здоровья». Полностью реабилитировали офицера только в 1906 году. Он умер в 1935 году.

15 октября 1917 года за шпионаж в пользу Германии расстреляли голландскую танцовщицу Мата Хари (Маргариту Целле).

15 октября 1946 года за несколько часов до смертной казни отравился «второй нацист после Гитлера» — рейхсминистр авиации и главнокомандующий Люфтваффе Герман Геринг. Он был «главным обвиняемым» на Нюрнбергском процессе.

Геринг во время Нюрнбергского процесса
Фото: United States Army Signal Corps photographer — Harvard Law School Library, Harvard University

В отличие от многих нацистов, Геринг не только не отрицал свою причастность ко всем преступлениям, в которых его обвинили, но признавался в них, откровенно щеголяя собой. Свои допросы во время процесс он превратил в «гимн нацизма». Понятно, что приговором ему стала смертная казнь. Кажется, именно этого он и хотел, ведь в своем последнем слове заявил: «Победитель всегда судья, а проигравший — осужденный. Я не признаю решения этого судилища… Я рад, что меня приговорили к смертной казни… потому что сидящих в тюрьме никогда не производят в мученики». Однако стать «мучеником» Геринг хотел только единственным способом – через расстрел. Его же приговорили к повешению. Требование осужденного о смене вида казни отклонили. Поэтому «наци номер два» покончил жизнь самоубийством, раздавив во рту ампулу с цианистым калием. Существует множество версий того, где Геринг, охраняемый с особым усердием, взял яд. Он сам в прощальном письме утверждал, что всегда хранил ее у себя и старательно скрывал. Подозревали, что цианистый калий ему передал врач, посещавший Геринга за несколько часов до запланированной казни. Но впоследствии установили, что врач только сообщил ему о том, что в расстреле отказано. Последняя версия событий возникла только в 2005 году. Тогда 78-летний Герберт Ли Стиверс, служивший в Нюрнбергской тюрьме в 1946 году, заявил в интервью газете «Los Angeles Times», что именно он передал Герингу ампулу с ядом. Якобы об этом его попросила знакомая немка, сказав, что это лекарство. Однако насколько правдиво это признание и не сделано ли ради создания сенсации – до сих пор дискуссионно.

15 октября 1960 года родился известный «Доктор Комаровский» – харьковский педиатр, автор популярных книг и видеопрограмм.

Евгений Комаровский педиатр
Фото: скриншот

С началом полномасштабной войны Евгений Комаровский на время «переквалифицировался» из педиатра в психотерапевта, пытаясь «достучаться» до своей российской аудитории и подписчиков по всему миру. Он объяснял, что действительно происходит в Украине. Сейчас Комаровский продолжает записывать популярные блоги медицинской тематики, а также комментирует события в Украине и родном Харькове.

15 октября 1959 года агент КГБ в Мюнхене убил главу руководства ОУН Степана Бандеру.

Степан Бандера

Его нашли соседи – с разбитой головой, в подъезде дома, где он жил. Обнаружившие Бандеру супруги Гамзе считали, что он – писатель Степан Попель. Кем на самом деле был сосед, они узнали позже из газет. На момент, когда Бандеру обнаружили, он был еще жив, поэтому вызвали «скорую», которая забрала его в больницу. В начале предположили, что Бандера умер от сердечного приступа (а голову разбил во время падения о ступеньки). Однако медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление цианистым калием. Убийца Бандеры сдался западнонемецким властям через два года. Это был агент КГБ Богдан Сташинский. Он признался, что застрелил Бандеру и другого руководителя ОУН Льва Ребета из специально изготовленного для этого пистолета, выпускавшего в жертву пары кислоты. КГБшник заявил, что покаяться решил, увидев в кинохронике кадры похорон Степана Бандеры. «Это было впервые, что я так увидел последствия своего поступка. Я хотел бы сказать, что о последствиях я, собственно, знал и раньше, я знал, что люди умрут. Но это не то же самое: знать о чем-то и действительно видеть. Я был совершенно ошеломлен», — плакался убийца. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Его дальнейшая судьба неизвестна.

15 октября 1970 года произошел первый в СССР резонансный (и успешный) случай захвата самолета с целью вырваться за «железный занавес». Его совершили двое литовцев — 45-летний Пранас и его 15-летний сын Альгирдас Бразинскасы. Они жили в ссылке в Узбекской ССР. Отец и сын захватили самолет «Аэрофлота» Ан-24 рейса Сухуми — Батуми вместе с пассажирами и заставили экипаж перелететь в Турцию. В процессе были ранены члены экипажа и убита 19-летняя стюардесса Надежда Курченко. Официальная в СССР версия событий выглядела следующим образом. Террористы сели на передние места – перед дверью в кабину пилотов. И через несколько минут после взлета вызвали стюардессу, вручив ей конверт с запиской. В ней требовали лететь по указанному маршруту и прекратить радиосвязь, угрожая пилотам смертью. Стюардесса успела вбежать в кабину пилотов и крикнуть: «Нападение!» Тогда Бразинскасы ворвались за ней с оружием. Надежда пыталась преградить им путь в кабину. Тогда раздались два выстрела – девушка погибла. А нападавшие продолжили стрелять, ранив командира экипажа, штурмана и бортмеханика. Сам старший Бразинскас впоследствии рассказывал, что огонь открыли вооруженные советские охранники, а они с сыном только отстреливались из ружей, которые смогли пронести на борт. И якобы стюардесса погибла от «шальной пули». Экипаж, несмотря на ранения, смог долететь до Турции и посадить самолет. Там отца и сына арестовали. Турецкие власти вернули СССР самолет, пассажиров и тело погибшей, но выдавать нападавших отказались. Они просидели два года в турецкой тюрьме, а затем вышли по амнистии – под домашний арест. Далее отправились в Венесуэлу, а там сели в самолет в Канаду. Однако из него вышли во время транзитной остановки в Нью-Йорке. С помощью литовской диаспоры они получили право проживать в США. А в 2002 году младшего Альгирдаса приговорили за убийство 77-летнего отца – сын забил его до смерти во время семейной ссоры. Об инциденте написало издание «Los Angeles Times».

15 октября 1990 года во время «Революции на граните» одного из ее лидеров – главу Киевской организации Украинского студенческого союза (УСС) Олеся Дония допустили выступить с трибуны Верховной Рады.

Олесь Доний выступает в Верховной Раде
Фото: скриншот

Это произошло под давлением стотысячной колонны манифестантов, которая прошла от Крещатика к стенам ВР и оцепила здание. Доний зачитал с трибуны требования голодающих студентов. А вечером начался новый этап акции – «оккупационная забастовка».

Церковный праздник

15 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память преподобного Ефимия Нового, Солунского. Он был уроженцем Анкиры в Галатии. Его родители Епифаний и Анна вели добродетельную христианскую жизнь. Когда мальчику было семь лет, его отец умер, и в дальнейшем Ефимий стал опорой матери во всех делах. Он отслужил в армии, а после, по требованию матери, женился. После рождения дочери он тайно покинул дом, чтобы поступить в монастырь. 15 лет преподобный Ефимий работал на горе Олимп, где научился у старцев монашеским подвигам. А потом переселился в Афон. По дороге на Святую Гору он послал жене и матери сообщение о том, что стал монахом, и крест, призывая последовать его примеру. На Афоне преподобный принял великую схиму и жил три года в пещере, в безмолвии. По велению Бога, святой Ефимий в 863 году на горе Перистера, неподалеку от Солуни, основал две обители, которыми руководил 14 лет, оставаясь в сане дьякона. В одной из них приняли постриг его мать и жена. Умер святой в 889 году.

Народные приметы

Холодный ветер и закрытое облаками небо предвещают суровую зиму.

Если вокруг месяца белые круги – ждите мороз.

Кошка пьет много воды – к ухудшению погоды.

Что нельзя делать 15 октября

Не стоит ходить в лес поодиночке, поскольку можно встретить агрессивных лесных животных.

Не следует пить воду из колодца и источников без кипячения.

Растопленную печь нельзя оставлять без присмотра, чтобы не случился пожар.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Тепло как летом и без дождя. Какая будет завтра погода в Харькове и области
Тепло как летом и без дождя. Какая будет завтра погода в Харькове и области
14.10.2023, 19:45
В Харькове пенсионеры поздравили японского волонтера Фуминори Цучіко (видео)
В Харькове пенсионеры поздравили японского волонтера Фуминори Цучіко (видео)
14.10.2023, 21:16
На Харьковщине фермерша захватила и не возделывала 400 га ценой 100 млн грн
На Харьковщине фермерша захватила и не возделывала 400 га ценой 100 млн грн
13.10.2023, 18:18
Война в Израиле. Почему ось зла – ХАМАС, Иран, Китай, РФ – выиграла этот раунд
Война в Израиле. Почему ось зла – ХАМАС, Иран, Китай, РФ – выиграла этот раунд
14.10.2023, 18:23
«Погода – на нашей стороне». В Харькове пока не включают отопление – Терехов
«Погода – на нашей стороне». В Харькове пока не включают отопление – Терехов
14.10.2023, 13:50
Сегодня 15 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 октября: какой праздник и день в истории
15.10.2023, 06:00

Новости по теме:

06:00
Сегодня 14 октября: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 13 октября: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 12 октября: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 11 октября: какой праздник и день в истории
06:00
Сегодня 10 октября: какой праздник и день в истории

Вы читали новость: «Сегодня 15 октября: какой праздник и день в истории»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 октября 2023 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15 октября в Украине – День работников пищевой промышленности. В этот день 1815 года началась ссылка Наполеона на острове Святой Елены. В 1894-м французского офицера Альфреда Дрейфуса арестовали по обвинению в шпионаже — началось так называемое «дело Дрейфуса». В 1946-м за два часа до казни отравился «наци номер два» – Герман Геринг. В 1959-м – убит агентом КГБ Степан Бандера. А в 1970-м в СССР граждане захватили самолет, чтобы вырваться за «железный занавес» — и вырвались".