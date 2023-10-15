Сегодня 15 октября: какой праздник и день в истории

15 октября в Украине – День работников пищевой промышленности. В этот день 1815 года началась ссылка Наполеона на острове Святой Елены. В 1894-м французского офицера Альфреда Дрейфуса арестовали по обвинению в шпионаже — началось так называемое «дело Дрейфуса». В 1946-м за два часа до казни отравился «наци номер два» – Герман Геринг. В 1959-м – убит агентом КГБ Степан Бандера. А в 1970-м в СССР граждане захватили самолет, чтобы вырваться за «железный занавес» — и вырвались.

Праздники и памятные даты 15 октября

15 октября – в Украине – День работников пищевой промышленности. Его отмечают в третье воскресенье октября.

Также в мире: Всемирный день студента, Международный день сельских женщин, День тигра, Международный день белой трости, Международный день мытья рук, Всемирный день борьбы с раком груди, День потерянного ребенка (память о нерожденных детях и умерших сразу после рождения).

15 октября в истории

15 октября 1815 года началась ссылка Наполеона Бонапарта на острове Святой Елены.

Это было последнее путешествие знаменитого завоевателя. На острове посреди Атлантического океана он провел последние шесть лет жизни, там и скончался в 1921-м. После первого опыта ссылки Наполеона, который завершился его бегством и триумфальным возвращением на престол, вторично Бонапарта лишили свободы гораздо жестче. Узнав об этом решении, сам бывший император сказал: «Это хуже железной клетки Тамерлана! Я бы хотел, чтобы меня выдали Бурбонам». Несмотря на жесткие ограничения и внимательный надзор, установленный за Наполеоном, известно, что он планировал побег. Для этого американец-контрабандист Джонсон должен была использовать подлодку – собственную разработку. Однако реализовать план не удалось – Бонапарт тяжело заболел раком желудка. На острове он успел надиктовать мемуары — четырехтомник «Мемориал Святой Елены», который стал бестселлером. А 15 октября 1840 года прах императора перевезли во Францию. Впоследствии его похоронили в Доме Инвалидов в Париже.

Гробницу возводили более 20 лет. Прах Наполеона содержится в шести положенных один в другой гробах (первый — из жести, второй — из красного дерева, третий и четвертый — из свинца, пятый — из дуба и шестой — из эбенового дерева). Все эти гробы уложены в саркофаг из красного финского порфира. Стены крипты украшают барельефы, символизирующие достижения императора и его военные победы.

15 октября 1894 года началось «дело Дрейфуса», которое на долгие годы раскололо и дестабилизировало французское общество. В этот день арестовали французского офицера еврейского происхождения Альфреда Дрейфуса. Его подозревали в шпионаже на Германию. Единственным «доказательством» его вины стали куски документа (бордеро) с якобы его почерком.

Отрывки бордеро обнаружил в мусорной корзине в немецком посольстве агент французского Генштаба. Документ был адресован немецкому военному атташе и содержал перечень и описание пяти важных секретных записок французского Генштаба. Эксперты-графологи, изучавшие почерк на документе и сравнивавшие его с почерком Дрейфуса, разошлись в заключениях. Он сам категорически опровергал свою причастность к шпионажу на немцев.

Пока от офицера пытались добиться признаний, о шпионском деле узнали журналисты. Правые газеты, описывая дело, отмечали, что подозреваемый – еврей. Это вызвало волну антисемитизма и даже еврейских погромов во Франции. Военные желали «закрыть дело» как можно быстрее. Военный министр Мерсье выступил за передачу Дрейфуса военному суду. Заседания проходили за закрытыми дверями – якобы из соображений неразглашения гостайны. А на самом деле – чтобы не продемонстрировать общественности, насколько шаткими были обвинения. Суд признал Дрейфуса виновным и приговорил к разжалованию и пожизненной ссылке на Чертов остров у Французской Гвианы. Климат там настолько невыносим, что современники называли ссылку туда «бескровной гильотиной». После вынесения приговора Дрейфуса публично разжаловали – на площади перед войсками и толпой.

Но на этом громкое дело вовсе не завершилось. Через два года новый начальник разведывательного бюро полковник Пикар провел собственное расследование. Он возобновил дело и доказал, что Дрейфус не был шпионом. А также нашел настоящего виновника. Пикар «перехватил» записку из немецкого посольства, адресованную офицеру генштаба майору графу Шарлю Мари Фернану Эстерхази. За Эстерхази установили слежку и доказали его коммуникацию с иностранными разведками. Далее Пикар сравнил почерк Эстерхази с тем, что был на бордеро, – и обнаружил абсолютное совпадение. Однако военное командование не хотело признавать свою ошибку – да еще публично, учитывая повышенное внимание прессы к делу. Дрейфуса не амнистировали, а Пикара отправили с экспедицией в Тунис.

Но «замять дело» вновь не удалось. К нему присоединился сенатор Шерер-Кестнер, получивший информацию о расследовании Пикара. Он выступил с требованием пересмотра дела Дрейфуса. Эстерхази все же судили, но только для того, чтобы публично оправдать. Не дал делу завершиться такой несправедливостью писатель Эмиль Золя. Он следил за делом Дрейфуса с самого начала. А после оправдания Эстерхази написал статью «Я обвиняю» – открытое письмо президенту Франции Феликсу Фору.

Тогда попытались судить уже и самого Золя – за оскорбление власти. За него «вписались» французские интеллектуалы. Тем не менее Золя приговорили к году заключения и штрафу в 3000 франков. Но он бежал в Великобританию. Дело Дрейфуса получило международную огласку, а французское общество раскололось на «дрейфусаров» и «антидрейфусаров».

Наконец, в 1898 году Эстерхази не выдержал публичного давления и бежал за границу. В 1899-м – после смерти президента Фора – во Франции монархисты и националисты предприняли попытку государственного переворота. Но республика выстояла. Новое правительство отправило дело Дрейфуса на пересмотр. Накал страстей был таким, что защитника Дрейфуса и Эмиля Золя во время повторного суда ранили. Самого же офицера снова признали виновным, смягчив ему приговор. Но в дело вмешался новый президент Франции Эмиль Лубэ. Он помиловал Дрейфуса под предлогом «плохого здоровья». Полностью реабилитировали офицера только в 1906 году. Он умер в 1935 году.

15 октября 1917 года за шпионаж в пользу Германии расстреляли голландскую танцовщицу Мата Хари (Маргариту Целле).

15 октября 1946 года за несколько часов до смертной казни отравился «второй нацист после Гитлера» — рейхсминистр авиации и главнокомандующий Люфтваффе Герман Геринг. Он был «главным обвиняемым» на Нюрнбергском процессе.

В отличие от многих нацистов, Геринг не только не отрицал свою причастность ко всем преступлениям, в которых его обвинили, но признавался в них, откровенно щеголяя собой. Свои допросы во время процесс он превратил в «гимн нацизма». Понятно, что приговором ему стала смертная казнь. Кажется, именно этого он и хотел, ведь в своем последнем слове заявил: «Победитель всегда судья, а проигравший — осужденный. Я не признаю решения этого судилища… Я рад, что меня приговорили к смертной казни… потому что сидящих в тюрьме никогда не производят в мученики». Однако стать «мучеником» Геринг хотел только единственным способом – через расстрел. Его же приговорили к повешению. Требование осужденного о смене вида казни отклонили. Поэтому «наци номер два» покончил жизнь самоубийством, раздавив во рту ампулу с цианистым калием. Существует множество версий того, где Геринг, охраняемый с особым усердием, взял яд. Он сам в прощальном письме утверждал, что всегда хранил ее у себя и старательно скрывал. Подозревали, что цианистый калий ему передал врач, посещавший Геринга за несколько часов до запланированной казни. Но впоследствии установили, что врач только сообщил ему о том, что в расстреле отказано. Последняя версия событий возникла только в 2005 году. Тогда 78-летний Герберт Ли Стиверс, служивший в Нюрнбергской тюрьме в 1946 году, заявил в интервью газете «Los Angeles Times», что именно он передал Герингу ампулу с ядом. Якобы об этом его попросила знакомая немка, сказав, что это лекарство. Однако насколько правдиво это признание и не сделано ли ради создания сенсации – до сих пор дискуссионно.

15 октября 1960 года родился известный «Доктор Комаровский» – харьковский педиатр, автор популярных книг и видеопрограмм.

С началом полномасштабной войны Евгений Комаровский на время «переквалифицировался» из педиатра в психотерапевта, пытаясь «достучаться» до своей российской аудитории и подписчиков по всему миру. Он объяснял, что действительно происходит в Украине. Сейчас Комаровский продолжает записывать популярные блоги медицинской тематики, а также комментирует события в Украине и родном Харькове.

15 октября 1959 года агент КГБ в Мюнхене убил главу руководства ОУН Степана Бандеру.

Его нашли соседи – с разбитой головой, в подъезде дома, где он жил. Обнаружившие Бандеру супруги Гамзе считали, что он – писатель Степан Попель. Кем на самом деле был сосед, они узнали позже из газет. На момент, когда Бандеру обнаружили, он был еще жив, поэтому вызвали «скорую», которая забрала его в больницу. В начале предположили, что Бандера умер от сердечного приступа (а голову разбил во время падения о ступеньки). Однако медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стало отравление цианистым калием. Убийца Бандеры сдался западнонемецким властям через два года. Это был агент КГБ Богдан Сташинский. Он признался, что застрелил Бандеру и другого руководителя ОУН Льва Ребета из специально изготовленного для этого пистолета, выпускавшего в жертву пары кислоты. КГБшник заявил, что покаяться решил, увидев в кинохронике кадры похорон Степана Бандеры. «Это было впервые, что я так увидел последствия своего поступка. Я хотел бы сказать, что о последствиях я, собственно, знал и раньше, я знал, что люди умрут. Но это не то же самое: знать о чем-то и действительно видеть. Я был совершенно ошеломлен», — плакался убийца. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Его дальнейшая судьба неизвестна.

15 октября 1970 года произошел первый в СССР резонансный (и успешный) случай захвата самолета с целью вырваться за «железный занавес». Его совершили двое литовцев — 45-летний Пранас и его 15-летний сын Альгирдас Бразинскасы. Они жили в ссылке в Узбекской ССР. Отец и сын захватили самолет «Аэрофлота» Ан-24 рейса Сухуми — Батуми вместе с пассажирами и заставили экипаж перелететь в Турцию. В процессе были ранены члены экипажа и убита 19-летняя стюардесса Надежда Курченко. Официальная в СССР версия событий выглядела следующим образом. Террористы сели на передние места – перед дверью в кабину пилотов. И через несколько минут после взлета вызвали стюардессу, вручив ей конверт с запиской. В ней требовали лететь по указанному маршруту и прекратить радиосвязь, угрожая пилотам смертью. Стюардесса успела вбежать в кабину пилотов и крикнуть: «Нападение!» Тогда Бразинскасы ворвались за ней с оружием. Надежда пыталась преградить им путь в кабину. Тогда раздались два выстрела – девушка погибла. А нападавшие продолжили стрелять, ранив командира экипажа, штурмана и бортмеханика. Сам старший Бразинскас впоследствии рассказывал, что огонь открыли вооруженные советские охранники, а они с сыном только отстреливались из ружей, которые смогли пронести на борт. И якобы стюардесса погибла от «шальной пули». Экипаж, несмотря на ранения, смог долететь до Турции и посадить самолет. Там отца и сына арестовали. Турецкие власти вернули СССР самолет, пассажиров и тело погибшей, но выдавать нападавших отказались. Они просидели два года в турецкой тюрьме, а затем вышли по амнистии – под домашний арест. Далее отправились в Венесуэлу, а там сели в самолет в Канаду. Однако из него вышли во время транзитной остановки в Нью-Йорке. С помощью литовской диаспоры они получили право проживать в США. А в 2002 году младшего Альгирдаса приговорили за убийство 77-летнего отца – сын забил его до смерти во время семейной ссоры. Об инциденте написало издание «Los Angeles Times».

15 октября 1990 года во время «Революции на граните» одного из ее лидеров – главу Киевской организации Украинского студенческого союза (УСС) Олеся Дония допустили выступить с трибуны Верховной Рады.

Это произошло под давлением стотысячной колонны манифестантов, которая прошла от Крещатика к стенам ВР и оцепила здание. Доний зачитал с трибуны требования голодающих студентов. А вечером начался новый этап акции – «оккупационная забастовка».

Церковный праздник

15 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память преподобного Ефимия Нового, Солунского. Он был уроженцем Анкиры в Галатии. Его родители Епифаний и Анна вели добродетельную христианскую жизнь. Когда мальчику было семь лет, его отец умер, и в дальнейшем Ефимий стал опорой матери во всех делах. Он отслужил в армии, а после, по требованию матери, женился. После рождения дочери он тайно покинул дом, чтобы поступить в монастырь. 15 лет преподобный Ефимий работал на горе Олимп, где научился у старцев монашеским подвигам. А потом переселился в Афон. По дороге на Святую Гору он послал жене и матери сообщение о том, что стал монахом, и крест, призывая последовать его примеру. На Афоне преподобный принял великую схиму и жил три года в пещере, в безмолвии. По велению Бога, святой Ефимий в 863 году на горе Перистера, неподалеку от Солуни, основал две обители, которыми руководил 14 лет, оставаясь в сане дьякона. В одной из них приняли постриг его мать и жена. Умер святой в 889 году.

Народные приметы

Холодный ветер и закрытое облаками небо предвещают суровую зиму.

Если вокруг месяца белые круги – ждите мороз.

Кошка пьет много воды – к ухудшению погоды.

Что нельзя делать 15 октября

Не стоит ходить в лес поодиночке, поскольку можно встретить агрессивных лесных животных.

Не следует пить воду из колодца и источников без кипячения.

Растопленную печь нельзя оставлять без присмотра, чтобы не случился пожар.