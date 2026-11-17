Злоумышленники представляются сотрудниками СБУ, обвиняют граждан в финансировании армии РФ и требуют деньги, предупреждает о мошеннической схеме Нацполиция Харьковщины.

Во время телефонного разговора мошенники представляются сотрудниками СБУ или Нацполиции.

«Они утверждают, что человек якобы причастен к финансированию армии РФ через покупку определённых товаров, и сообщают, что в отношении него идет проверка или он находится под следствием», — рассказали в Нацполиции.

Затем злоумышленники запугивают собеседников последствиями и требуют срочно перевести деньги на сторонние счета или передать наличные.

Правоохранители подчёркивают: это мошенничество, поскольку сотрудники полиции и СБУ не звонят гражданам и не требуют переводить деньги на сторонние счета, передавать наличные или декларировать сбережения таким способом.

Поэтому, чтобы не стать жертвой мошенников, граждан призывают соблюдать простые правила безопасности:

не паниковать и не поддаваться на угрозы и психологическое давление; немедленно прекратить разговор с неизвестным абонентом, выдвигающим подобные требования; не сообщать посторонним лицам персональные и банковские данные; не переходить по подозрительным ссылкам и не выполнять инструкции незнакомцев; ни в коем случае не переводить и не передавать средства по требованию телефонных собеседников; самостоятельно проверять полученную информацию через официальные каналы связи соответствующих учреждений.

Если вам позвонят с подобными сообщениями, немедленно сообщите об этом в полицию по номерам 102 или 112. По возможности сохраните номер телефона, с которого поступал звонок.