Мошенники Харьковщины отработали новую схему: подробности
Злоумышленники представляются сотрудниками СБУ, обвиняют граждан в финансировании армии РФ и требуют деньги, предупреждает о мошеннической схеме Нацполиция Харьковщины.
Во время телефонного разговора мошенники представляются сотрудниками СБУ или Нацполиции.
«Они утверждают, что человек якобы причастен к финансированию армии РФ через покупку определённых товаров, и сообщают, что в отношении него идет проверка или он находится под следствием», — рассказали в Нацполиции.
Затем злоумышленники запугивают собеседников последствиями и требуют срочно перевести деньги на сторонние счета или передать наличные.
Правоохранители подчёркивают: это мошенничество, поскольку сотрудники полиции и СБУ не звонят гражданам и не требуют переводить деньги на сторонние счета, передавать наличные или декларировать сбережения таким способом.
Поэтому, чтобы не стать жертвой мошенников, граждан призывают соблюдать простые правила безопасности:
не паниковать и не поддаваться на угрозы и психологическое давление;
немедленно прекратить разговор с неизвестным абонентом, выдвигающим подобные требования;
не сообщать посторонним лицам персональные и банковские данные;
не переходить по подозрительным ссылкам и не выполнять инструкции незнакомцев;
ни в коем случае не переводить и не передавать средства по требованию телефонных собеседников;
самостоятельно проверять полученную информацию через официальные каналы связи соответствующих учреждений.
Если вам позвонят с подобными сообщениями, немедленно сообщите об этом в полицию по номерам 102 или 112. По возможности сохраните номер телефона, с которого поступал звонок.