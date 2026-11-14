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Сегодня 14 ноября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   14.11.2026
Оксана Горун
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Сегодня 14 ноября 2026: какой праздник и день в истории

14 ноября 1918 года гетман Скоропадский провозгласил грамоту о федерации Украинского государства с «белой» Россией. В 1501-м испанская инфанта Екатерина Арагонская вышла замуж за наследника престола Англии Артура Тюдора. В 1920-м правительство УНР покинуло Каменец-Подольский, отправляясь в эмиграцию. В 1939-м Верховный Совет УССР утвердил аннексию западных областей Украины Советским Союзом. В 1940-м завершились неудачей советско-германские переговоры о присоединении СССР к альянсу фашистских государств. В 2003-м астрономы открыли в Солнечной системе одно из самых отдаленных небесных тел – Седну.

Праздники и памятные даты 14 ноября

14 ноября – Международный день борьбы с незаконным оборотом культурных ценностей и Всемирный день борьбы с сахарным диабетом.

Также сегодня: Международный день логопеда, День операционной медсестры.

14 ноября в истории

14 ноября 1263 года по дороге из Орды умер князь Александр Невский. Подробнее.

14 ноября 1501 года 15-летняя испанская инфанта Екатерина Арагонская вышла замуж за первого наследника престола Англии – 15-летнего принца Уэльского Артура Тюдора. Подробнее.

Свадьба Артура Тюдора и Катерины Арагонской
Фламандский гобелен с изображением свадьбы Артура, принца Уэльского и инфанты Катерины Арагонской, начало XVI века. Источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ArthurCatherine.jpg

14 ноября 1912 года родился украинский советский поэт Андрей Малышко. Часть его жизни связана с Харьковом. Подробнее.

14 ноября 1918 года гетман Павел Скоропадский сам подписал приговор своему правлению, провозгласив грамоту о федерации Украинского государства с «белой» Россией. Подробнее.

14 ноября 1920 года правительство УНР было вынуждено покинуть свою последнюю «столицу» — Каменец-Подольский. Подробнее.

14 ноября 1939 года Верховная Рада УССР на внеочередной 3-й сессии утвердила закон о так называемом «воссоединении Западной Украины с УССР». Подробнее.

14 ноября 1940 года закончились неудачей советско-германские переговоры о присоединении СССР к альянсу фашистских стран. Подробнее.

14 ноября 1999 года на должность Президента Украины во второй раз избрали Леонида Кучму.

14 ноября 2003 года астрономы открыли в Солнечной системе один из самых отдаленных объектов, дав ему название Седна. Подробнее.

Церковный праздник 14 ноября

14 ноября чтят память апостола Филиппа. Подробнее.

Народные приметы

Если 14 ноября теплый день, то такой будет и зима.

Если листья еще не опали с деревьев, то зима будет длинной и суровой.

Если на улице грязно и сыро, то морозы придут в конце января.

Что нельзя делать 14 ноября

Нельзя отказывать в помощи.

Нельзя унывать и жаловаться на судьбу.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 ноября 1918 года гетман Скоропадский провозгласил грамоту о федерации Украинского государства с «белой» Россией. В 1501-м Екатерина Арагонская вышла замуж за Артура Тюдора".