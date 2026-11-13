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«Важная история», — глава УИНП о том, что делать с памятниками СССР в Харькове

Общество 14:45   13.11.2026
Елена Нагорная
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«Важная история», — глава УИНП о том, что делать с памятниками СССР в Харькове Фото: Харьковский горсовет

К памятникам, связанным с деятелями советской и российской истории, нужно подходить индивидуально, взвешенно оценивая каждый объект в рамках процессов дерусификации и деколонизации.

Такое мнение в комментарии МГ «Объектив» высказал глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов, отвечая на вопрос, должен ли оставаться в Харькове памятник советскому актеру, певцу и поэту Владимиру Высоцкому.

По словам руководителя Института, в ходе первой волны декоммунизации в 2014–2015 годах государственным чиновникам не хватило так называемой «карантинной зоны», чтобы спокойно разобраться, какие исторические фигуры стоит оставлять в публичном пространстве, а какие — убирать.

«На сегодняшний день очень много памятников снесено самостоятельно людьми, проживающими в том или ином регионе. И часто эти памятники, чаще таблички, оказываются посвященными людям, которые абсолютно не подлежат ни декоммунизации, ни дерусификации. Говоря о случаях, связанных с Харьковом, я хочу подчеркнуть, что здесь ситуация была сложной определенное время, но все же все решилось самостоятельно достаточно эволюционным путем. По поводу памятника Высоцкому, то я не знаком с теми абсолютными фактами, чтобы утверждать целесообразность или нецелесообразность. Памятники, связанные с деятелями советской и российской истории, к ним должны подходить отдельно и думать над каждым из них. Это важная история, связанная с понятиями дерусификации и деколонизации», — отметил Алферов.

Напомним, памятник Владимиру Высоцкому высотой более 5 метров открыли в Харькове в 2013 году. Вместе со скалодромом под открытым небом он образует спортивно-мемориальный комплекс «Вертикаль» возле Дворца спорта. Монумент создали по проекту харьковчан Виктора Лившица и Александра Демченко, а на его открытие приезжал сын поэта Никита Высоцкий.

В январе 2026 года в департаменте по делам семьи, молодежи и спорта горсовета на запрос сооснователя проекта «Деколонизация. Украина» Вадима Позднякова ответили, что решение исполкома о демонтаже памятника отсутствует. В мэрии пояснили, что монумент находится на балансе КП «Харьковский Дворец спорта», который в сентябре 2024 года был поврежден в результате российских обстрелов. Предприятие сейчас не работает и не имеет средств на демонтаж. Кроме того, в департаменте добавили, что УИНП не предоставлял профессиональных заключений о том, подпадает ли фигура Высоцкого под действие закона о деколонизации.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 13 ноября 2026 в 14:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К памятникам, связанным с деятелями советской и российской истории, нужно подходить индивидуально, считает Алферов.".