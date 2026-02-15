Деколонизаторы требуют снести памятник Высоцкому в Харькове — ответ горсовета

В настоящее время нет решения исполкома Харьковского городского совета о демонтаже памятника советскому актеру, певцу и поэту Владимиру Высоцкому, установленному возле Дворца спорта (проспект Петра Григоренко, 2).

Об этом говорится в ответе департамента по делам семьи, молодежи и спорта горсовета на запрос соучредителя проекта «Деколонизация. Украина» Вадима Позднякова. В запросе Поздняков требовал немедленно демонтировать монумент.

В мэрии разъяснили, что памятник Высоцкому находится на балансе коммунального предприятия «Харьковский Дворец спорта», которое в сентябре 2024 года было повреждено в результате агрессии РФ.

«На сегодняшний день предприятие не работает, средств на проведение работ по консервации поврежденных спортивных сооружений, помещений, в том числе на проведение демонтажа памятника Высоцкому, нет. В соответствии с рекомендациями отдела по вопросам топономики и охраны историко-культурной среды Харьковского горсовета Украинским институтом национальной памяти не предоставлено никаких профессиональных выводов и рекомендаций относительно того, подпадает ли личность Владимира Высоцкого под действие Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики», — говорится в ответе горсовета на запрос.

В канале проекта «Деколонизация. Украина» в свою очередь продолжают требовать провести демонтаж. «В 2026 году дико иметь такой объект», — считают активисты.

Напомним, памятник Владимиру Высоцкому открыли в Харькове в 2013 году. Вместе со скалодромом под открытым небом он образует спортивно-мемориальный комплекс «Вертикаль». Он был создан по проекту харьковчан Виктора Лившица и Александра Демченко. Высота памятника — более 5 метров. На открытие приезжал сын поэта Никита Высоцкий.