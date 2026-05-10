Число погибших из-за российского удара «Искандером» по Мерефе снова возросло

Происшествия 13:38   10.05.2026
Теперь количество погибших в результате российского ракетного удара по Мерефе 4 мая возросло до 9 человек, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В больнице скончался мужчина, который получил ранения во время атаки. Врачи до последнего сражались за его жизнь.

Погибшему было 59 лет, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Несмотря на все усилия медиков, ранения оказались слишком тяжелыми. Сейчас в больнице остаются еще 14 пострадавших из-за этой вражеской атаки, среди них – трое детей», — отметил Синегубов.

Напомним, «Искандером» по Мерефе ударила российская армия утром 4 мая. Погибли семь человек, еще более 30 пострадали, сообщила Харьковская областная прокуратура. Среди раненых – двухлетний мальчик, получивший порезы стеклом. Вражеская ракета ударила неожиданно по дороге посреди города. Свидетели рассказали: была мертвая тишина, затем резко взрыв. Посыпались стекла окон, раздались крики. В городе повреждены дома, магазины, СТО и машины. Состояние пострадавших – разное. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четверо – тяжелые, у 12 взрывные травмы средней тяжести, еще больше людей – с острой реакцией на стресс. В течение дня они продолжали обращаться в больницы. В Мерефянской громаде с 5 мая объявлен трехдневный траур.  В Мерефянской громаде сообщили имена погибших в результате удара РФ по Мерефе 4 мая.

Автор: Оксана Якушко
  • • Дата публикации материала: 10 мая 2026 в 13:38;

