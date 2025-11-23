Melovin получил предложение руки и сердца от военного и сказал «да»
Украинский певец и композитор Константин Бочаров (известный под псевдонимом Melovin) сообщил радостную новость в своем Instagram.
«На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал «да», — подписал он фото со своим партнером — военнослужащим.
Он дополнил: «ЛГБТ-люди – не идеология. НЕ организация. Они наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы. Те же, кто рядом в бою, в волонтерстве, в жизни».
А в комментариях подписал: «Говорят, что после этого на мой концерт 5 декабря в Стереоплазе (Киев) не придут. Моя мечта – манифест. Показать наше единение. Чтобы все, кто поддерживает меня, были со мной в этот вечер и насладились большим шоу. Вы со мной?»
Читайте также: Стычки на ЛГБТ-прайде в Харькове: версии организаторов и «Правої молоді» 📹
Реакции подписчиков певца в основном позитивные. Ему желают счастья. Хотя некоторые из авторов комментариев все признаются, что шокированы новостью.
В своем посте Melovin отметил и своего избранника. Это Петр Злотя. В своем аккаунте Злотя пишет, что является инструктором и парамедиком Вооруженных Сил Украины. А в будущем планирует быть пластическим хирургом.
