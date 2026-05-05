Интенсивность боев снижается: пять атак было на Харьковщине за сутки

О том, как прошли сутки на фронте в Харьковской области, сообщил утром 5 мая Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали четыре раза около Прилипки, Старицы и Амбарного.

На Купянском – был один бой в районе Радьковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений. Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 75 авиационных ударов, сбросил 273 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9649 дронов-камикадзе и осуществил 3572 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 33 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

Потери россиян следующие: