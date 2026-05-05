«Настоящий оазис среди города» начали создавать в Харькове: подробности (фото)

Общество 15:22   05.05.2026
Виктория Яковенко
В Журавлевском гидропарке продолжаются работы по благоустройству рекреационной зоны, сообщают в СКП «Харьковзеленстрой».

Коммунальщики говорят: уже убрали сухостой и вывезли мусор. А сегодня, 5 мая, вдоль берега высадили 20 верб – это первый этап озеленения территории.

«Впоследствии эта локация должна превратиться в настоящий оазис среди города», — отметили в КП.

журавлевский гидропарк озеленяют в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Напомним, возле памятника Тарасу Шевченко в Харькове приступили к созданию клумбы, сообщили в Центральном парке. Обещают сделать изящный орнамент. В частности, мастера сочетают яркие цветы и растения с декоративными листьями. Говорят: для реализации этого замысла понадобится около 12 тысяч саженцев пяти разных видов. До конца недели коммунальщики планируют обустроить еще три цветочных композиции рядом с памятником.

05.05.2026, 12:54
05.05.2026, 15:38
05.05.2026, 09:30
05.05.2026, 12:12
05.05.2026, 08:04
05.05.2026, 15:50

24.03.2026
Землю возле Журавлевского гидропарка забрали у предприятия через суд
06.11.2025
Землю возле Журавлевского гидропарка хотят забрать у ООО через суд: почему
21.06.2024
Утонувшая в Харькове девочка купалась без спроса и не умела плавать — полиция
21.06.2024
Купалась без присмотра: 12-летняя девочка утонула на Журавлевке в Харькове
23.03.2023
Терехов: на Журавлевке, пострадавшей от обстрелов, высаживают сосны (фото)


