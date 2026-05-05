«Настоящий оазис среди города» начали создавать в Харькове: подробности (фото)
В Журавлевском гидропарке продолжаются работы по благоустройству рекреационной зоны, сообщают в СКП «Харьковзеленстрой».
Коммунальщики говорят: уже убрали сухостой и вывезли мусор. А сегодня, 5 мая, вдоль берега высадили 20 верб – это первый этап озеленения территории.
«Впоследствии эта локация должна превратиться в настоящий оазис среди города», — отметили в КП.
Напомним, возле памятника Тарасу Шевченко в Харькове приступили к созданию клумбы, сообщили в Центральном парке. Обещают сделать изящный орнамент. В частности, мастера сочетают яркие цветы и растения с декоративными листьями. Говорят: для реализации этого замысла понадобится около 12 тысяч саженцев пяти разных видов. До конца недели коммунальщики планируют обустроить еще три цветочных композиции рядом с памятником.
Читайте также: На детских площадках в Харькове будет новый песок (фото)
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Журавлевский гидропарк, новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой";
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Настоящий оазис среди города» начали создавать в Харькове: подробности (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 15:22;