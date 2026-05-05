«Настоящий оазис среди города» начали создавать в Харькове: подробности (фото)

В Журавлевском гидропарке продолжаются работы по благоустройству рекреационной зоны, сообщают в СКП «Харьковзеленстрой».

Коммунальщики говорят: уже убрали сухостой и вывезли мусор. А сегодня, 5 мая, вдоль берега высадили 20 верб – это первый этап озеленения территории.

«Впоследствии эта локация должна превратиться в настоящий оазис среди города», — отметили в КП.

