Происшествия 17:01   05.05.2026
По Харькову снова ударил вражеский БпЛА

Попадания вражеского дрона зафиксировали в Шевченковском районе Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Последствия уточняются.

Напомним, утром 5 мая россияне обстреляли Харьков дважды. По данным мэра Игоря Терехова, враг выпустил по городу две ракеты. Также город атаковали вражеские БпЛА. «Прилеты» зафиксировали в Холодногорском и Основянском районах.

Как сообщили в областной прокуратуре, утром 5 мая армия РФ атаковала Харьков БпЛА типа «Герань-2». Попадание зафиксировали на территориях двух объектов железнодорожной инфраструктуры. Мужчина получил ранение, женщина получила острую реакцию на стресс.

Взрывы также раздавались в городе после 12:30. БпЛА атаковали Холодногорский и Киевский районы.

Автор: Виктория Яковенко
  • • Дата публикации материала: 5 мая 2026 в 17:01;

