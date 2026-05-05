По Харькову снова ударил вражеский БпЛА

Попадания вражеского дрона зафиксировали в Шевченковском районе Харькова.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Последствия уточняются.

Напомним, утром 5 мая россияне обстреляли Харьков дважды. По данным мэра Игоря Терехова, враг выпустил по городу две ракеты. Также город атаковали вражеские БпЛА. «Прилеты» зафиксировали в Холодногорском и Основянском районах.

Как сообщили в областной прокуратуре, утром 5 мая армия РФ атаковала Харьков БпЛА типа «Герань-2». Попадание зафиксировали на территориях двух объектов железнодорожной инфраструктуры. Мужчина получил ранение, женщина получила острую реакцию на стресс.

Взрывы также раздавались в городе после 12:30. БпЛА атаковали Холодногорский и Киевский районы.