По Харкову знову вдарив ворожий БпЛА

Влучання ворожого дрону зафіксували у Шевченківському районі Харкова.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Наслідки наразі уточнюються.

Нагадаємо, вранці 5 травня росіяни обстріляли Харків двічі. За даними мера Ігоря Терехова, ворог випустив по місту дві ракети. Також місто атакували ворожі БпЛА. «Прильоти» зафіксували в Холодногірському та Основ’янському районах.

Як повідомили в обласній прокуратурі, вранці 5 травня армія РФ атакувала Харків БпЛА типу «Герань-2». Влучання зафіксували на територіях двох об’єктів залізничної інфраструктури. Чоловік отримав поранення, жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Вибухи також лунали в місті після 12:30. БпЛА атакували Холодногірський та Київський райони.