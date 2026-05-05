По Харкову знову вдарив ворожий БпЛА
Влучання ворожого дрону зафіксували у Шевченківському районі Харкова.
Доповнено о 17:30.
17.01
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Наслідки наразі уточнюються.
Нагадаємо, вранці 5 травня росіяни обстріляли Харків двічі. За даними мера Ігоря Терехова, ворог випустив по місту дві ракети. Також місто атакували ворожі БпЛА. «Прильоти» зафіксували в Холодногірському та Основ’янському районах.
Як повідомили в обласній прокуратурі, вранці 5 травня армія РФ атакувала Харків БпЛА типу «Герань-2». Влучання зафіксували на територіях двох об’єктів залізничної інфраструктури. Чоловік отримав поранення, жінка зазнала гострої реакції на стрес.
Вибухи також лунали в місті після 12:30. БпЛА атакували Холодногірський та Київський райони.
Дата публікації матеріалу: 5 Травня 2026 в 17:01;