“Дуже коштовний проєкт”: у Харкові почали будувати підземний дитсадок (відео)

У Харкові стартувало будівництво першого у місті підземного дитячого садка, розрахованого на 120 дітей, розповів мер Ігор Терехов.

“Так, ми почали будівництво підземного дитячого садочка. Для нас це дуже важливий проєкт. Він розрахований на 120 діточок, на одночасне відвідування. Це дуже коштовний проєкт, бо зовсім інші вимоги, які пред’являються для дитячого садочка під землею. Бо потрібно, щоб діти були там цілий день, щоб там відпочивали. Тобто зовсім інше проєктне рішення. Почали будівництво, співфінансування міського бюджету і державного бюджету”, — зазначив Терехов, відповідаючи на питання кореспондентки МГ “Об’єктив”.

Нагадаємо, раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що будівництво першого в Україні підземного дитсадка в селищі Пісочин під Харковом на майже 500 дітей вийшло на завершальний етап. Також стартувало будівництво підземного садочка у місті Дергачі.

У листопаді 2025 року на будівництві дитсадка в Пісочині побувала кореспондентка МГ “Об’єктив”. Тоді голова громади Олег Чернобай припускав, що садочок можуть відкрити у березні 2026-го, проте тоді для завершення будівництва не вистачало 55 мільйонів гривень. Підземний дитсадок вміщатиме 226 осіб — дітей та вихователів, тобто у дві зміни охоплять більш як пів тисячі малюків. Але використати саме цей проєкт в інших населених пунктах не вийде, тому що його розробляли з урахуванням уже наявних поряд споруд, з якими садочок утворює цілісний дошкільний комплекс.