Доля будинку на Леся Сердюка: чому жителі пішли в суд, коментар Терехова

Зносити чи відновлювати? Мешканці будинку на вулиці Леся Сердюка, 56, що на Північній Салтівці не погоджуються з тим, що їхнє житло потрібно капітально ремонтувати – наполягають на демонтажі. Кореспондентка МГ «Об’єктив» взяла коментар у мера Ігоря Терехова щодо цієї ситуації.

Мешканці будинку звернулись до журналістів, щоб надати розголос ситуації. У колективному зверненні зазначається, що дім пережив близько 30 «прильотів».

«Місцева влада міста Харкова ухвалила рішення включити наш будинок до переліку об’єктів, що підлягають капітальному ремонту. Фактичний технічний стан будівлі та характер руйнувань після близько 30 влучань та пожеж, які тривали по кілька діб (коли вигоріли всі конструкції вщент, та з 2022 року у будинку немає мешканців), ставлять під великий сумнів як доцільність, так і безпечність такого ремонту. Мешканці обґрунтовано вважають, що проведення капітального ремонту замість демонтажу є технічно неможливим і може призвести до трагічних наслідків у майбутньому та до марнотратства бюджетних/донорських коштів», – йдеться у зверненні.

Тож мешканці подали колективний позов до суду про скасування рішення щодо капітального ремонту будинку. Також вони просять призначити незалежну будівельну-технічну експертизу.

Мер Харкова Ігор Терехов пояснює ситуацію так:

«Частина мешканців будинку вважає, що потрібно відновлювати будинок, а частина мешканців вважає, що його не потрібно відновлювати, потрібно знести, взяти сертифікати і купувати собі нове житло. Все залежить не від мене і не від чиновників. Все залежить від так званої інструментальної експертизи. Ми зробили дві експертизи, які кажуть нам, що цей будинок можливо відбудувати. Ми звернулися до мешканців, показали їм все, але частина мешканців сьогодні сказала: “Що нам це не потрібно, ми хочемо так”. І звернулися до суду», – сказав міський голова.