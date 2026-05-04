“Було моє рішення”. Чому Терехов змінив керівника Харківського метрополітену

Міський голова Ігор Терехов пояснив своє рішення щодо зміни керівництва КП “Харківський метрополітен”.

“Це було моє рішення, воно базувалось на певних завданнях, які отримав новий керівник метрополітену. І він почав рухатись в цьому напрямку, щоб виконати ці завдання. Що стосується минулого керівника метрополітену, він зараз пішов на іншу посаду, на іншу роботу, я йому вдячний за те, що він зробив під час роботи у метрополітені”, – відповів Терехов кореспондентці МГ «Об’єктив».

Він також нагадав, що з 1 травня інтервали руху поїздів усіма лініями метрополітену в будні дні становлять 10 хвилин.

“Це залежить від багатьох факторів, в тому числі від сталого енергопостачання”, – уточнив мер.

Нагадаємо, генеральним директором КП “Харківський метрополітен” замість Владислава Приймака став Олексій Лука, який до цього обіймав керівні посади у сфері теплопостачання міста. Нового керівника колективу представили 21 квітня.