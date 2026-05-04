“Було моє рішення”. Чому Терехов змінив керівника Харківського метрополітену

Оригінально 14:20   04.05.2026
Міський голова Ігор Терехов пояснив своє рішення щодо зміни керівництва КП “Харківський метрополітен”.

“Це було моє рішення, воно базувалось на певних завданнях, які отримав новий керівник метрополітену. І він почав рухатись в цьому напрямку, щоб виконати ці завдання. Що стосується минулого керівника метрополітену, він зараз пішов на іншу посаду, на іншу роботу, я йому вдячний за те, що він зробив під час роботи у метрополітені”, – відповів Терехов кореспондентці МГ «Об’єктив».

Він також нагадав, що з 1 травня інтервали руху поїздів усіма лініями метрополітену в будні дні становлять 10 хвилин.

“Це залежить від багатьох факторів, в тому числі від сталого енергопостачання”, – уточнив мер.

Нагадаємо, генеральним директором КП “Харківський метрополітен” замість Владислава Приймака став Олексій Лука, який до цього обіймав керівні посади у сфері теплопостачання міста. Нового керівника колективу представили 21 квітня.

  Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 14:20;

