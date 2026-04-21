Терехов змінив керівника Харківського метрополітену – хто очолив підземку
Генеральним директором КП “Харківський метрополітен” замість Владислава Приймака став Олексій Лука, який до цього обіймав керівні посади у сфері теплопостачання міста.
Нового керівника 21 квітня колективу представив мер Ігор Терехов, повідомляє пресслужба міськради.
«Олексій Володимирович – досвідчений фахівець. На різних посадах зарекомендував себе як професіонал, який уміє ухвалювати відповідальні рішення. Для мене метрополітен – це критично важливий напрямок, особливо в питанні забезпечення безкоштовного проїзду для харків’ян. Маю надію на вашу плідну спільну роботу», – сказав Терехов.
За даними мерії, Олексій Лука має понад 25 років загального трудового стажу. Його професійний шлях тривалий час був пов’язаний з КП «Харківські теплові мережі», де він працював з 2011 року. На цьому підприємстві Лука пройшов шлях від майстра та начальника філії до посади першого заступника технічного директора.
Як писала МГ «Об’єктив», з 3 вересня 2024 року генеральним директором КП «Харківський метрополітен» був Владислав Приймак, який до цього призначення виконував обов’язки керівника, а ще раніше працював директором КП «Салтівське трамвайне депо».
Як повідомлялося раніше, інтервали руху поїздів у метро Харкова збільшили з 16 березня. У пресслужбі підземки пояснювали, що причина – нестабільна ситуація в енергосистемі. Ознайомитись із актуальним графіком по всіх трьох лініях можна на сайті КП «Харківський метрополітен».
- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: Ігор Терехов, КП "Харьковский метрополитен", метро, новини Харкова;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Квітня 2026 в 19:24;