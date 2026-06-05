«Я оптиміст». Чого очікувати від майбутньої зими в Харкові – Терехов
Майбутня зима у Харкові залежить від військових обставин, сказав мер Ігор Терехов, відповідаючи на питання кореспондентки МГ «Об’єктив».
«Якщо війна буде продовжуватись, то буде дуже важка, складна зима. І потрібно до неї готуватися. Ми готуємося. Якщо війна нарешті зупиниться, і ми досягнемо миру, то зима буде набагато легше, ніж була. Я оптиміст, одразу хочу сказати. Я дуже хочу, щоб настав мир, але готуємося до різних сценаріїв», – зазначив Терехов.
Нагадаємо, раніше мер Ігор Терехов повідомляв, що наступна зима буде складною. Зважаючи на це, до нового опалювального сезону в Харкові готуються постійно. Він наголосив: пережити попередні холоди значно допоміг енергетичний острів. Тому під час підготовки до зими розвитку цього проєкту приділяють особливу увагу. Проте міський голова визнав: навіть острів – не панацея і впоратися з усіма труднощами не допоможе.
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- Категорії: Оригінально, Харків; Теги: Ігор Терехов, зима, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 14:33;