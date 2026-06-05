Будівництво нових станцій метро у Харкові: з чого усе почнеться – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов поділився щодо планів на будівництво двох нових станцій метро. Каже: проєкт складається з трьох складових.
«Перша складова – це будівництво електродепо. Якщо ми не побудуємо електродепо, а почнемо будівництво лінії, то ми не зможемо обслуговувати цю лінію. Ми під час війни змінили проєкт будівництва електродепо біля станції «Перемога». Чому змінили? Бо воно у нас планувалося наземним. Життя показало, що були «прильоти», і наші міжнародні партнери, ми з ними домовились, що ми йдемо під землю і сьогодні проєктуємо будівництво під землею електродепо. Крім цього, закупівля вагових потягів для метрополітену. Це тендер на виході вже закінчується, і ми придбаємо ці потяги для метрополітену», – сказав мер, передає кореспондентка МГ «Об’єктив».
Останній етап, продовжує Терехов, будівництво саме двох станцій метрополітену – «Одеська» та «Державінська».
«Відстань 3 км 465 м, і ми будемо будувати. Але спочатку ми побудуємо електродепо. Перепроєктування йде, кошти у нас є, кошти ніхто не знімав з нас, можу сказати, зарезервовані для нас, тобто ця робота триває. На жаль, процедура дуже така кропітка і розтягнута по термінах, але нічого не зупиняється, працюють міжнародні консультанти, працюють і один банк, і інший банк, бо там співфінансування», – пояснив міський голова.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 14:19;