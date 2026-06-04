Чи впливає безкоштовний проїзд на якість транспорту в Харкові – Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов відповів, як довго у Харкові ще діятиме безкоштовний проїзд та чи впливає це рішення на якість транспортного обслуговування.
«Ми чудово розуміємо, що Харків є прифронтовим містом, яке живе в умовах постійної загрози. Саме тому було ухвалене рішення про безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Це підтримка наших людей, і вона триватиме доти, доки місто матиме для цього можливості», – сказав міський голова журналістам 4 червня, передає Харківська міськрада.
Терехов підкреслює: реалізація цієї програми не впливає на якість транспортного обслуговування. Каже, що попри війну, місто продовжує оновлювати рухомий склад, залучати додатковий транспорт та співпрацювати з міжнародними партнерами.
«У Харкові працює виключно муніципальний транспорт. Ми приділяємо велику увагу його розвитку: закуповуємо автобуси, беремо транспорт в оренду, отримуємо гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів. Зокрема, місто взяло в оренду тролейбуси, а також продовжує поповнювати парк трамваїв», – повідомив мер.
Крім того, додав Терехов, місто постійно працює над зменшенням витрат на роботу громадського транспорту. Зокрема, Харків розвиває власні джерела електропостачання, що дає змогу зменшувати витрати міського бюджету на забезпечення роботи транспорту.
Читайте також: «Як людям в очі дивитись?». Чому проїзд залишається безкоштовним – Терехов
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, бесплатный проезд, новини Харкова, транспорт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чи впливає безкоштовний проїзд на якість транспорту в Харкові – Терехов», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 12:35;