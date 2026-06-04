Чи впливає безкоштовний проїзд на якість транспорту в Харкові – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов відповів, як довго у Харкові ще діятиме безкоштовний проїзд та чи впливає це рішення на якість транспортного обслуговування.

«Ми чудово розуміємо, що Харків є прифронтовим містом, яке живе в умовах постійної загрози. Саме тому було ухвалене рішення про безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Це підтримка наших людей, і вона триватиме доти, доки місто матиме для цього можливості», – сказав міський голова журналістам 4 червня, передає Харківська міськрада.

Терехов підкреслює: реалізація цієї програми не впливає на якість транспортного обслуговування. Каже, що попри війну, місто продовжує оновлювати рухомий склад, залучати додатковий транспорт та співпрацювати з міжнародними партнерами.

«У Харкові працює виключно муніципальний транспорт. Ми приділяємо велику увагу його розвитку: закуповуємо автобуси, беремо транспорт в оренду, отримуємо гуманітарну допомогу від міжнародних партнерів. Зокрема, місто взяло в оренду тролейбуси, а також продовжує поповнювати парк трамваїв», – повідомив мер.

Крім того, додав Терехов, місто постійно працює над зменшенням витрат на роботу громадського транспорту. Зокрема, Харків розвиває власні джерела електропостачання, що дає змогу зменшувати витрати міського бюджету на забезпечення роботи транспорту.