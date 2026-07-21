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Знову спізнюються потяги на Харківщині – про що попередили залізничники

Транспорт 11:47   21.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Знову спізнюються потяги на Харківщині – про що попередили залізничники

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що частина приміських електричок на Харківщині затримуються з різних причин.

  • Регіональний поїзд №854 Дніпро-Головний – Харків-Пасажирський прямує від станції Варварівка із затримкою 1 година 10 хвилин.
  • Поїзд №6516 Златопіль – Харків  відправився зі  станції Златопіль на 1 годину понад графік з безпекових міркувань.
  • Через відсутність напруги в контактній мережі, а також безпекову ситуацію затримується поїзд №6272 Синельникове-1 – Лозова. Наразі продовжуємо рух із затримкою 3 години.

Також, попереджають залізничники, можливі зміни у русі електричок на ділянках Харків – Ізюм та Дергачі – Харків.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Липня 2026 в 11:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що частина приміських електричок на Харківщині затримуються з різних причин.".