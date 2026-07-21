Знову спізнюються потяги на Харківщині – про що попередили залізничники

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що частина приміських електричок на Харківщині затримуються з різних причин.

Регіональний поїзд №854 Дніпро-Головний – Харків-Пасажирський прямує від станції Варварівка із затримкою 1 година 10 хвилин.

Поїзд №6516 Златопіль – Харків відправився зі станції Златопіль на 1 годину понад графік з безпекових міркувань.

Через відсутність напруги в контактній мережі, а також безпекову ситуацію затримується поїзд №6272 Синельникове-1 – Лозова. Наразі продовжуємо рух із затримкою 3 години.

Також, попереджають залізничники, можливі зміни у русі електричок на ділянках Харків – Ізюм та Дергачі – Харків.