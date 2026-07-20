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Поки що не поїдуть: повне скасування електричок «Харків – Дергачі» продовжили

Транспорт 21:32   20.07.2026
Олена Нагорна
Поки що не поїдуть: повне скасування електричок «Харків – Дергачі» продовжили

Повне скасування руху всіх електричок до Малоданилівської громади з Харкова та у зворотному напрямку триватиме 21 та 22 липня.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова громади Олександр Гололобов.

Раніше він інформував, що через бойові дії, пошкодження інфраструктури та з технічних причин 17–20 липня скасовують такі електрички:

  • № 7652 (тех.) Харків-Пас. (05:01) – Дергачі (05:21);

  • № 6021 Дергачі (05:37) – Харків-Пас. (06:07);

  • № 7648 (тех.) Харків-Пас. (06:23) – Дергачі (06:43);

  • № 6001 Дергачі (06:58) – Харків-Пас. (07:28);

  • № 6004 Харків-Пас. (07:40) – Дергачі (08:14);

  • № 6005 Дергачі (08:30) – Харків-Пас. (09:00);

  • № 6006 Харків-Пас. (09:36) – Дергачі (10:09);

  • № 6007 Дергачі (10:25) – Харків-Пас. (10:55);

  • № 6012 Харків-Пас. (17:17) – Дергачі (17:52);

  • № 6013 Дергачі (18:07) – Харків-Пас. (18:37);

  • № 6014 Харків-Пас. (19:06) – Дергачі (19:33);

  • № 6015 Дергачі (19:45) – Харків-Пас. (20:15).

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 21:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повне скасування руху всіх електричок до Малоданилівської громади з Харкова та у зворотному напрямку триватиме 21 та 22 липня.".