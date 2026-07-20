Поки що не поїдуть: повне скасування електричок «Харків – Дергачі» продовжили

Повне скасування руху всіх електричок до Малоданилівської громади з Харкова та у зворотному напрямку триватиме 21 та 22 липня.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі голова громади Олександр Гололобов.

Раніше він інформував, що через бойові дії, пошкодження інфраструктури та з технічних причин 17–20 липня скасовують такі електрички:

№ 7652 (тех.) Харків-Пас. (05:01) – Дергачі (05:21);

№ 6021 Дергачі (05:37) – Харків-Пас. (06:07);

№ 7648 (тех.) Харків-Пас. (06:23) – Дергачі (06:43);

№ 6001 Дергачі (06:58) – Харків-Пас. (07:28);

№ 6004 Харків-Пас. (07:40) – Дергачі (08:14);

№ 6005 Дергачі (08:30) – Харків-Пас. (09:00);

№ 6006 Харків-Пас. (09:36) – Дергачі (10:09);

№ 6007 Дергачі (10:25) – Харків-Пас. (10:55);

№ 6012 Харків-Пас. (17:17) – Дергачі (17:52);

№ 6013 Дергачі (18:07) – Харків-Пас. (18:37);

№ 6014 Харків-Пас. (19:06) – Дергачі (19:33);

№ 6015 Дергачі (19:45) – Харків-Пас. (20:15).