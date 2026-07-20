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Дитина випала з вікна в Харкові й загинула: що з’ясувала прокуратура

Події 19:32   20.07.2026
Олена Нагорна
Дитина випала з вікна в Харкові й загинула: що з’ясувала прокуратура

Мати трирічного хлопчика, який загинув через падіння з вікна п’ятого поверху в Салтівському районі Харкова ввечері 19 липня, перебувала в цей час вдома. Жінка — на 33-му тижні вагітності та через отруєння в момент трагедії була у ванній кімнаті.

Про це «Суспільне Харків» розповів керівник обласної прокуратури Юрій Папуша. За його словами, у квартирі також перебували тітка загиблого хлопчика та його старший брат.

“За словами матері, через погане самопочуття, спричинене харчовим отруєнням, вона перебувала у ванній кімнаті. З її слів, вікна квартири були зачинені. Через деякий час молодша сестра повідомила їй, що дитина випала з вікна. Вибігши на вулицю, жінка побачила сина на землі без ознак життя” — повідомив Папуша.

Попередньо встановлено, що родина раніше не перебувала на обліках у службі у справах дітей та органах Національної поліції. Мати до кримінальної чи адміністративної відповідальності не притягалася, на обліку у лікарів-нарколога та психіатра не перебувала.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 19 липня трирічна дитина випала з вікна п’ятого поверху у Харкові. Хлопчик розбився на смерть. Відомо, що вдома були мати малюка та його старший семирічний брат. Ще один випадок, який мало не призвів до трагедії, стався у Валках 20 липня. Там чотирирічний хлопчик упав у дворову криницю. Рятувальники встигли вчасно: дитину дістали живою, але з забоями та переохолодженням. Хлопчик перебуває у лікарні.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 19:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мати трирічного хлопчика, який загинув внаслідок падіння з вікна п’ятого поверху в Салтівському районі, через отруєння в момент трагедії перебувала у ванній кімнаті.".