ЗМІ “шлють” Сирського у відставку, небезпека для дітей – підсумки 20 липня

ЗМІ ширять інформацію щодо можливої відставки головкома Олександра Сирського. СОУ витіснили окупантів із позицій в районі Козачої Лопані. Лікарі повідомили про стан постраждалих на терміналі “Нової пошти”. Падіння дітей з висоти — два випадки сталися за добу на Харківщині. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 20 липня.

Низка українських ЗМІ вийшла сьогодні із заголовками про підготовку президентом Зеленським відставки головкома ЗСУ Олександра Сирського. Посилаються на власні джерела в уряді та Офісі президента. Інформацію терміново розповсюдила низка телеграм-каналів. Наявність подібних даних від власних джерел підтвердив народний депутат Ярослав Железняк. Серед ймовірних кандидатів на посаду головкома називають Михайла Драпатого – командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Це угруповання наразі боронить Харківську область. Загалом журналісти нарахували 11 кандидатів у головкоми. Водночас Генштаб ЗСУ офіційно заявив, що дані ЗМІ не відповідають дійсності. Сирський продовжує виконувати обов’язки – так само як і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Сам Сирський розмістив допис, що знаходиться на фронті — в районі ведення бойових дій на Костянтинівському напрямку. Перед тим він зустрічався з військовими на Куп’янському напрямку. Повідомлення про відставку Сирського з’явилися на тлі протестів, що виникли після звільнення міністра оборони Михайла Федорова. У Харкові чергова подібна акція відбувалася на майдані Свободи в неділю.

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Про це заявив Інститут вивчення війни із посиланням на відео, яке вдалося геолокувати. Генштаб ЗСУ в останніх зведеннях інформує здебільшого про бої саме на півночі Харківщини. На Куп’янському напрямку – відносне затишшя.

Такі дані навів Руслан Врагов, керівник лікарні, куди госпіталізували постраждалих, у коментарі «Суспільному». Двоє пацієнтів у тяжкому стані, один – у вкрай тяжкому. «Приліт» у Новому Коротичі стався в неділю. На місці загинули троє чоловіків, ще один невдовзі помер у лікарні. У Новій пошті відзначили, що троє загиблих – співробітники підприємства, один – водій компанії-перевізника.

Хлопчик розбився на смерть, констатували в ГУ Нацполіції. Обставини трагедії ще встановлюють. Відомо, що вдома були мати малюка та його старший семирічний брат. Ще один випадок, який ледь не призвів до трагедії, стався у Валках. Там чотирирічний хлопчик упав у дворовий колодязь. Рятувальники встигли вчасно: дитину дістали живою, але із забоями та переохолодженням. Зараз хлопчик у лікарні, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він і поліціянти закликали батьків не залишати дітей без нагляду навіть на кілька хвилин.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

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