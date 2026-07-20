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ЗМІ “шлють” Сирського у відставку, небезпека для дітей – підсумки 20 липня

Події 23:00   20.07.2026
Оксана Горун
Олена Нагорна
ЗМІ “шлють” Сирського у відставку, небезпека для дітей – підсумки 20 липня

ЗМІ ширять інформацію щодо можливої відставки головкома Олександра Сирського. СОУ витіснили окупантів із позицій в районі Козачої Лопані. Лікарі повідомили про стан постраждалих на терміналі “Нової пошти”. Падіння дітей з висоти — два випадки сталися за добу на Харківщині. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 20 липня.

Чутки про відставку Сирського: серед кандидатів на підвищення — Драпатий

Низка українських ЗМІ вийшла сьогодні із заголовками про підготовку президентом Зеленським відставки головкома ЗСУ Олександра Сирського. Посилаються на власні джерела в уряді та Офісі президента. Інформацію терміново розповсюдила низка телеграм-каналів. Наявність подібних даних від власних джерел підтвердив народний депутат Ярослав Железняк. Серед ймовірних кандидатів на посаду головкома називають Михайла Драпатого – командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Це угруповання наразі боронить Харківську область. Загалом журналісти нарахували 11 кандидатів у головкоми. Водночас Генштаб ЗСУ офіційно заявив, що дані ЗМІ не відповідають дійсності. Сирський продовжує виконувати обов’язки – так само як і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Сам Сирський розмістив допис, що знаходиться на фронті — в районі ведення бойових дій на Костянтинівському напрямку. Перед тим він зустрічався з військовими на Куп’янському напрямку. Повідомлення про відставку Сирського з’явилися на тлі протестів, що виникли після звільнення міністра оборони Михайла Федорова. У Харкові чергова подібна акція відбувалася на майдані Свободи в неділю.

Сили оборони України витіснили окупантів із низки позицій на півночі Козачої Лопані та села Шевченкове

Про це заявив Інститут вивчення війни із посиланням на відео, яке вдалося геолокувати. Генштаб ЗСУ в останніх зведеннях інформує здебільшого про бої саме на півночі Харківщини. На Куп’янському напрямку – відносне затишшя.

11 поранених залишаються у лікарні після удару ракетами «Бандероль» по терміналу «Нової пошти» під Харковом

Такі дані навів Руслан Врагов, керівник лікарні, куди госпіталізували постраждалих, у коментарі «Суспільному». Двоє пацієнтів у тяжкому стані, один – у вкрай тяжкому. «Приліт» у Новому Коротичі стався в неділю. На місці загинули троє чоловіків, ще один невдовзі помер у лікарні. У Новій пошті відзначили, що троє загиблих – співробітники підприємства, один – водій компанії-перевізника.

Трирічна дитина випала з вікна п’ятого поверху у Харкові

Хлопчик розбився на смерть, констатували в ГУ Нацполіції. Обставини трагедії ще встановлюють. Відомо, що вдома були мати малюка та його старший семирічний брат. Ще один випадок, який ледь не призвів до трагедії, стався у Валках. Там чотирирічний хлопчик упав у дворовий колодязь. Рятувальники встигли вчасно: дитину дістали живою, але із забоями та переохолодженням. Зараз хлопчик у лікарні, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Він і поліціянти закликали батьків не залишати дітей без нагляду навіть на кілька хвилин.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

Поки не поїдуть: повне скасування електричок «Харків – Дергачі» продовжили

Дитина випала з вікна в Харкові і розбилася на смерть: що з’ясувала прокуратура

24 «прильоти» по Харкову за тиждень: Терехов розповів, чим били військові РФ

Автор: Оксана Горун, Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 20 липня.".