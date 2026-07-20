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Чутки про звільнення Сирського: Генштаб прокоментував

Політика 16:08   20.07.2026
Вікторія Яковенко
Чутки про звільнення Сирського: Генштаб прокоментував Фото: Харківська міськрада

Вдень 20 липня у телеграм-каналах та ЗМІ почали ширитись повідомлення, що президент України Володимир Зеленський нібито готує відставку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. У Генштабі ці чутки вже спростували.

Зокрема, натякали на звільнення Сирського аналітики проєкту DeepState.

«Главкоми змінюються — DeepState залишається», – йшлося у повідомлення.

Видання «Liga.net» з посиланням на джерела інформували, що Зеленський готує відставку Сирського, а на посаду Головнокомандувача ЗСУ наразі розглядають кількох основних кандидатів. Серед них – командувач Об’єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий, командир Третього армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ Андрій Білецький, командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ Олег Апостол та командир корпусу Нацгвардії “Хартія” полковник Ігор Оболєнський.

Зеленський і сам “підігрівав” ці чутки – у телеграмі повідомляв, що зустрічався з Михайлом Драпатим

а також Андрієм Білецьким.

Однак у Генштабі ЗСУ повідомили, що інформація про звільнення Сирського не відповідає дійсності.

«Генерал Олександр Сирський продовжує виконувати свої обов’язки на посаді Головнокомандувача ЗС України. Начальник Генерального штабу ЗС України генерал-лейтенант Андрій Гнатов також продовжує виконувати свої функціональні обов’язки. Звільнення з цих посад відбувається на підставі Указу Президента України», – написали у Генштабі.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов написав, що ситуація навколо останніх внутрішніх змін викликала сильні емоції. Каже, що розуміє людей, які висловлюють свою позицію. І підкреслив: позицію суспільства почуто.

«Ситуація вирішується фахово, конструктивно й на користь нашої держави. Тому прошу зберігати спокій. Дискусія – нормальна річ для вільної країни. Важливо, щоб вона й надалі відбувалася мирно, без провокацій, які б шкодили національній безпеці. Закликаю нікого не хейтити. Ворог уважно стежить за кожною нашою внутрішньою суперечкою і чекає, коли ми почнемо воювати між собою. Скажу ворогам прямо: не дочекаєтесь», – зазначив він.

Буданов запевнив: робота йде, результати будуть.

Нагадаємо, 16 липня по всій Україні почалися акції протесту через відставку міністра оборони Михайла Федорова. З плакатами на його підтримку виходили у столиці, Львові, Дніпрі, Одесі та багатьох інших містах. У Харкові люди збиралися в саду Шевченка. Деякі на плакатах зазначили, що вони на боці Федорова у конфлікті з головнокомандувачем Сирським. Невдовзі факт такого конфлікту між Генштабом та Міноборони підтвердив на пресконференції сам президент Володимир Зеленський. За його словами, він мав системний характер і відбувався «на різних рівнях», тож справа була не лише в особистостях. Зеленський зазначив, що не знімає з себе відповідальності за те, що Федоров та Сирський не змогли дійти згоди. І додав, що Федоров залишиться в його команді. Виходив на брифінг й ексміністр оборони. Він заявив, що раніше пропонував Зеленському звільнити головкома, бо той начебто блокував його ініціативи. Президент відмовився. Протестували люди по всій країні й усі вихідні.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2026 в 16:08;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 20 липня у телеграм-каналах та ЗМІ почали ширитись повідомлення, що президент України Володимир Зеленський нібито готує відставку Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.".