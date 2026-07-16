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Протест через відставку Федорова, малюка вдарило струмом — підсумки 16 липня

Події 23:00   16.07.2026
Олена Нагорна
Протест через відставку Федорова, малюка вдарило струмом — підсумки 16 липня

Харків приєднався до протестів через відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Обласний центр та передмістя росіяни атакували безпілотниками. Дворічний хлопчик у Харкові пережив клінічну смерть через удар струмом. Колишнього заступника керівника Нацполіції Харківщини Сергія Чижа знайшли мертвим. Жителька Ізюмщини спробувала обдурити державу за програмою “єВідновлення”. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 16 липня.

Харків приєднався до протестів через відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони

Люди збиралися в саду Шевченка. Деякі на плакатах зазначили, що вони на боці Федорова у конфлікті з головнокомандувачем Сирським. Невдовзі факт такого конфлікту між Генштабом та Міноборони підтвердив на пресконференції сам президент Володимир Зеленський. За його словами, він мав системний характер і відбувався «на різних рівнях», тож справа була не лише в особистостях. Зеленський зазначив, що не знімає з себе відповідальності за те, що Федоров та Сирський не змогли дійти згоди. І додав, що Федоров залишиться в його команді. Виходив на брифінг й ексміністр оборони. Він заявив, що раніше пропонував Зеленському звільнити головкома, бо той начебто блокував його ініціативи. Президент відмовився. Реакція Сирського не забарилася. У своєму телеграм-каналі той натякнув на власні здобутки, зазначивши, що саме успішна Київська оборонна операція дала можливість сьогодні проводити брифінги у столиці.

Військові РФ вночі атакували три райони Харкова

За даними мера Ігоря Терехова, “шахедами”. У Немишлянському районі безпілотник упав на території приватного домоволодіння — горіла господарська споруда. У Шевченківському районі «шахеди» вдарили по Центральному парку та гаражному кооперативу. Про постраждалих не повідомлялося. У передмісті не минулося без жертв. Близько сьомої ранку «шахед» вдарив по території цивільного підприємства у селищі Високий. Загинув 35-річний охоронець. Зачепило осколками і маршрутку Лозова-Харків, що проїжджала повз. Четверо пасажирів зазнали поранень, а водій відбувся гострим шоком. У селищі Слатине близько четвертої ранку «молния» влетіла в балкон однієї з квартир, де й розірвалася. Рятувальники загасили пожежу. На щастя, ніхто не постраждав.

У Харкові дворічний хлопчик опинився у реанімації у тяжкому стані після потужного удару струмом

Як повідомили в облуправлінні Нацполіції, усе сталося на кухні, коли малюк перебував удома разом із батьками. Вони намагалися надати першу допомогу самі та викликали «швидку». Дитина пережила клінічну смерть. Поки лікарі виборюють життя хлопчика, поліція з’ясовує всі обставини. Аби убезпечити інших дітей, які виховуються в цій родині, правоохоронці тимчасово вилучили їх та відправили до лікарні на обстеження.

Колишнього заступника голови Нацполіції Харківщини Сергія Чижа знайшли мертвим у власному будинку у Карлівці на Полтавщині

Таке повідомлення поширили сьогодні телеграм-канали. Стверджувалося, що чоловік начебто вкоротив собі віку. Офіційно ця інформація не підтверджена. Поліція Полтавщини лише повідомила про смерть 44-річного колишнього правоохоронця за місцем проживання у Карлівській громаді. Попередньо, це дійсно могло бути самогубство, але точну причину смерті з’ясують експерти.

Чергову спробу обдурити державу за програмою «єВідновлення» викрили на Харківщині

Як повідомили в облпрокуратурі, ще до великої війни мешканка села Петрівське, що на Ізюмщині, зняла зі свого будинку дах, а навесні двадцять третього року найняла знайомого, щоби той розібрав цегляні стіни — мовляв, це наслідки російського обстрілу. Задум спочатку спрацював: жінка отримала сертифікат на вісімсот тисяч гривень та купила двокімнатну квартиру в Балаклії. Але обман швидко розкрили — судова експертиза довела, що жодних вибухів біля дому не було. На жінку чекає суд за шахрайство.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

БпЛА «Шахед» упав на березі річки у Харкові, є поранений — Терехов

Стало відомо про ще один «приліт» БпЛА по Харкову, ще вдень (відео)

Знаменитий годинник прибрали із Саржиного яру в Харкові — що сталося

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "їМГ “Об’єктив” нагадує головні новини 16 липня.".