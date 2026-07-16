Реалізація програми «єВідновлення» на Харківщині: оперативні дані ХОВА

73 102 заяви на отримання компенсації для ремонту пошкодженого житла подали від початку реалізації програми “єВідновлення” мешканці Харківської області.

Через застосунок і портал “Дія” надійшло 246 944 повідомлення про пошкоджене внаслідок обстрілів майно. Вже 48 588 заявників отримали грошову допомогу на ремонт. Загальна сума виплат становить понад 4,9 мільярда гривень. Ще 471 заявнику погоджено компенсацію та передано кошти на виплату на загальну суму 37,6 мільйона гривень, інформує ХОВА.

«До Державного реєстру вже внесено інформацію про 106 189 пошкоджених і знищених об’єктів нерухомості на території Харківщини. За програмою “єВідновлення” в області вже відновили 8 958 квартир і 7 758 приватних будинків», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.



Окрім цього, у межах програми “єВідновлення” у 45 громадах області сформовано 11 679 житлових сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 15,6 мільярда гривень. Крім того, у 12 громадах затверджено рішення про надання грошової компенсації для будівництва нового житла.



Власники житлових сертифікатів уже придбали на території Харківщини 5 088 квартир і 984 приватні будинки. Загальна вартість придбаного житла перевищує 12 мільярдів гривень, з яких майже 10 мільярдів гривень сплачено коштом сертифікатів.



Загалом уже використано понад 8 480 житлових сертифікатів, виданих за знищене майно на Харківщині.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, будівля Художнього музею в Харкові, зведена на початку XX століття за проєктом видатного архітектора Олексія Бекетова, опинилася під загрозою руйнування через часткову втрату покрівлі внаслідок удару БпЛА «Шахед» 14 червня. Щоб не втрачати місяці на бюрократію та тендери, ХОВА спільно з МВС залучили до екстреної консервації підрозділи ДСНС.