Вивчати закони фізики зможуть харків’яни у Саржиному яру: що там запустили 📹

У Саржиному яру в Харкові запустили інтерактивний струмок, повідомили в СКП «Харківзеленбуд».

«Тут встановлено гвинт Архімеда, поворотні затвори для регулювання потоку та звивисту змійку. Тепер діти можуть на власному досвіді дізнатися, як керувати водою, та вивчати закони фізики у формі гри. Чудова освіжаюча локація для спекотних літніх днів», – розповіли комунальники.

Відео: СКП “Харківзеленбуд”

Як писала раніше МГ «Об’єктив», 1 липня в Саржиному яру вздовж струмка працівники СКП «Харківзеленбуд» висадили 10 верб. Комунальники кажуть: вони особливі, адже їхні стовбури заплетені у витончений візерунок. Попри свою екзотичну форму, ці дерева досить зручні в догляді та не потребують значних зусиль. Оскільки верби висаджені біля води, вони забезпечені необхідною вологою, а для збереження їхнього охайного вигляду знадобиться лише періодична стрижка крони. 8 липня комунальники створили у Молодіжному парку клумбу із соняшником.