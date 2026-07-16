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Вивчати закони фізики зможуть харків’яни у Саржиному яру: що там запустили 📹

Суспільство 13:14   16.07.2026
Вікторія Яковенко
Вивчати закони фізики зможуть харків’яни у Саржиному яру: що там запустили 📹 Скриншот

У Саржиному яру в Харкові запустили інтерактивний струмок, повідомили в СКП «Харківзеленбуд».

«Тут встановлено гвинт Архімеда, поворотні затвори для регулювання потоку та звивисту змійку. Тепер діти можуть на власному досвіді дізнатися, як керувати водою, та вивчати закони фізики у формі гри. Чудова освіжаюча локація для спекотних літніх днів», – розповіли комунальники.

Відео: СКП “Харківзеленбуд”

Як писала раніше МГ «Об’єктив»,  1 липня в Саржиному яру вздовж струмка працівники СКП «Харківзеленбуд» висадили 10 верб. Комунальники кажуть: вони особливі, адже їхні стовбури заплетені у витончений візерунок. Попри свою екзотичну форму, ці дерева досить зручні в догляді та не потребують значних зусиль. Оскільки верби висаджені біля води, вони забезпечені необхідною вологою, а для збереження їхнього охайного вигляду знадобиться лише періодична стрижка крони. 8 липня комунальники створили у Молодіжному парку клумбу із соняшником.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2026 в 13:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Саржиному яру в Харкові запустили інтерактивний струмок, повідомили в СКП «Харківзеленбуд».".