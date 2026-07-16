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Изучать законы физики смогут харьковчане в Саржином яру: что там запустили 📹

Общество 13:14   16.07.2026
Виктория Яковенко
Изучать законы физики смогут харьковчане в Саржином яру: что там запустили 📹 Скриншот

В Саржином яру в Харькове запустили интерактивный ручей, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

«Здесь установлен винт Архимеда, поворотные затворы для регулировки потока и извилистая змейка. Теперь дети могут на собственном опыте узнать, как управлять водой и изучать законы физики в форме игры. Прекрасная освежающая локация для жарких летних дней», – рассказали коммунальщики.

Видео: СКП «Харьковзеленстрой»

Как писала ранее МГ «Объектив», 1 июля в Саржином яру вдоль ручья работники СКП «Харьковзеленстрой» высадили 10 верб. Коммунальщики говорят: они особенные, ведь их стволы заплетены в изящный узор. Несмотря на свою экзотическую форму, эти деревья достаточно удобны в уходе и не нуждаются в больших усилиях. Поскольку ивы высажены у воды, они снабжены необходимой влагой, а для сохранения их аккуратного вида понадобится только периодическая стрижка кроны. 8 июля коммунальщики создали в Молодежном парке клумбу с подсолнечником.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 13:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Саржином яру в Харькове запустили интерактивный ручей, сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».".