Терехов о динамике обстрелов Харькова, чего не хватает для восстановления

В интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, чем сейчас враг атакует город. Также он констатировал, что из-за вражеских «прилетов» в областном центре — большие разрушения.

«Динамика обстрелов идет волнами: бывает, когда их 15-25 в день, а бывает три-четыре. Нас обстреливают с первого дня войны, были времена, когда мы даже не имели возможности посчитать, сколько было обстрелов. Сейчас мы считаем. Нас обстреливают из всех типов оружия, начиная от С-300, С-400, баллистики, КАБы, и действительно очень большие разрушения», — сказал мэр.

По его данным, почти 13 тысяч объектов в Харькове были разбиты, среди которых около 10 тысяч — жилые дома, примерно поровну частных и многоэтажных. В городе уже восстановили четыре тысячи домов.

«Очень не хватает средств. Мы начинали за собственные средства восстанавливать, потом нам государство там немного дала, и я благодарен за то, что дали, но не хватает. В этом году, к сожалению, мы не получили еще ни копейки государственных средств на восстановление. Есть прогнозы, есть обещания, но пока ничего не получили. Впрочем, мы не останавливаемся, мы работаем», – говорит Терехов.

Кроме нехватки средств на восстановление, не хватает и кадров, констатирует городской голова.

«Так как наших коммунальщиков, ребят и девушек, которые пошли воевать за время войны более тысячи человек», — подчеркнул Терехов.