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«Я поклонник трамвая»: Терехов о судьбе транспорта в Харькове

Транспорт 11:27   15.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Я поклонник трамвая»: Терехов о судьбе транспорта в Харькове Фото: Харьковский горсовет

В интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» мэр Игорь Терехов заявил, что убирать трамваи в Харькове не собираются. Напротив, городской голова хочет только наращивать количество такого транспорта.

«Я поклонник трамвая, кто бы что ни говорил. До войны у нас был выделен земельный участок в индустриальном парке. Мы были на конечной стадии переговоров по организации совместного предприятия между городским советом, городом Харьковом и швейцарской фирмой, выпускающей трамваи, у нас все было уже готово для выпуска собственного трамвая», – напомнил Терехов.

Однако этим планам помешала война. До полномасштабного вторжения, отметил городской голова, совместно с иностранным консультантом даже разработали схему, благодаря которой определили, какие маршруты стоит оставить, а какие – расширить.

«Я очень хочу, чтобы у нас были трамваи, во-первых, собственного производства, совместного с инвесторами, и совсем другого класса, и на совсем других рельсах они ходили. Очень много там вопросов и по пути, и по тяговым подстанциям. Но хочу вам сказать, что ни в коем случае убирать мы ничего не будем, будем только наращивать», – добавил мэр.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2026 в 11:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» мэр Игорь Терехов заявил, что убирать трамваи в Харькове не собираются.".