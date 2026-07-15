«Я поклонник трамвая»: Терехов о судьбе транспорта в Харькове

В интервью информационному агентству «Интерфакс-Украина» мэр Игорь Терехов заявил, что убирать трамваи в Харькове не собираются. Напротив, городской голова хочет только наращивать количество такого транспорта.

«Я поклонник трамвая, кто бы что ни говорил. До войны у нас был выделен земельный участок в индустриальном парке. Мы были на конечной стадии переговоров по организации совместного предприятия между городским советом, городом Харьковом и швейцарской фирмой, выпускающей трамваи, у нас все было уже готово для выпуска собственного трамвая», – напомнил Терехов.

Однако этим планам помешала война. До полномасштабного вторжения, отметил городской голова, совместно с иностранным консультантом даже разработали схему, благодаря которой определили, какие маршруты стоит оставить, а какие – расширить.

«Я очень хочу, чтобы у нас были трамваи, во-первых, собственного производства, совместного с инвесторами, и совсем другого класса, и на совсем других рельсах они ходили. Очень много там вопросов и по пути, и по тяговым подстанциям. Но хочу вам сказать, что ни в коем случае убирать мы ничего не будем, будем только наращивать», – добавил мэр.

Читайте также: Сколько домов в Харькове оставались без газа после ударов РФ в июне