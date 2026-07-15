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Сколько домов в Харькове оставались без газа после ударов РФ в июне

Происшествия 10:40   15.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сколько домов в Харькове оставались без газа после ударов РФ в июне Фото: Харьковский филиал «Газсети»

В Харьковском городском филиале «Газсети» сообщили, что за июнь специалисты восстановили газоснабжение в 200 домах в Харькове.

Речь идет о ситуациях, когда абоненты оставались без голубого топлива в результате обстрелов россиян.

«Несмотря на то, что враг целенаправленно бьет по жилым домам и критической инфраструктуре, мы делаем все, чтобы как можно скорее возвращать газ и тепло в дома и пострадавшим предприятиям. Это ведь жизненно необходимый ресурс», – добавили газовщики.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что 35 раз армия РФ атаковала Харьков на прошлой неделе. Статистику обстрелов опубликовал мэр Игорь Терехов. По данным городского головы, на город летели КАБы, реактивные системы залпового огня, «Шахеды», «Италмасы», «Бандероли» и FPV-дроны, в том числе и на оптоволокне. 92 человека пострадали, среди них – 12 детей. Трое харьковчан погибли.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2026 в 10:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском городском филиале «Газсети» сообщили, что за июнь специалисты восстановили газоснабжение в 200 домах в Харькове.".