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Скільки будинків у Харкові залишалися без газу після ударів РФ у червні

Події 10:40   15.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Скільки будинків у Харкові залишалися без газу після ударів РФ у червні Фото: Харківська філія «Газмережі»

У Харківській міській філії “Газмережі” повідомили, що за червень фахівці відновили газопостачання у 200 будинках у Харкові.

Йдеться про ситуації, коли абоненти залишалися без блакитного палива внаслідок обстрілу росіян.

“Попри те, що ворог цілеспрямовано б’є по житлових будинкаї та критичній інфраструктурі, ми робимо усе, щоб якомога швидше повертати газ та тепло в домівки та до постраждалих підприємств. Адже це життєво необхідний ресурс”, – додали газовики.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що 35 разів армія РФ атакувала Харків минулого тижня. Статистику обстрілів опублікував мер Ігор Терехов. За даними міського голови, на місто летіли КАБи, реактивні системи залпового вогню, “Шахеди”, “Італмаси”, “Бандеролі” та FPV-дрони, у тому числі і на оптоволокні. 92 особи постраждали, серед них – 12 дітей. Троє харків’ян загинули.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2026 в 10:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській міській філії “Газмережі” повідомили, що за червень фахівці відновили газопостачання у 200 будинках у Харкові.".