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КАБи вдарили по Ізюму: постраждали три жінки, серед них співробітниця ДСНС

Події 09:10   15.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
КАБи вдарили по Ізюму: постраждали три жінки, серед них співробітниця ДСНС

У Харківській облпрокуратурі розповіли, що протягом доби по регіону били БпЛА різних типів та КАБи.

Так 15 липня БпЛА “Молния” атакувала зупинку у селищі Максимівка на Богодухівщині, постраждала 54-річна жінка, її госпіталізували. А близько 03:00 “Герань-2” вдарив по приватному сектору в Ізюмі.

Обстріли Харківщини 15 липня

Внаслідок “прильоту” пошкоджені будинки. Постраждали чоловік та жінка, від госпіталізації вони відмовилися.

Обстріли Харківщини 15 липня

Близько 21:45 війська рф, попередньо, завдали чотирьох ударів авіаційними боєприпасами КАБ-250 по місту Ізюм. Постраждали дві жінки, а також співробітниця ДСНС. Увечері ворожий БпЛА, попередньо типу «Герань-3», влучив у житловий сектор міста Дергачі. Пошкоджено житлові будинки. Поранення отримали 76-річна жінка та 54-річний чоловік“, – додали у прокуратурі.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2026 в 09:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі розповіли, що протягом доби по регіону били БпЛА різних типів та КАБи.".