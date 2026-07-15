КАБи вдарили по Ізюму: постраждали три жінки, серед них співробітниця ДСНС

У Харківській облпрокуратурі розповіли, що протягом доби по регіону били БпЛА різних типів та КАБи.

Так 15 липня БпЛА “Молния” атакувала зупинку у селищі Максимівка на Богодухівщині, постраждала 54-річна жінка, її госпіталізували. А близько 03:00 “Герань-2” вдарив по приватному сектору в Ізюмі.

Внаслідок “прильоту” пошкоджені будинки. Постраждали чоловік та жінка, від госпіталізації вони відмовилися.

“Близько 21:45 війська рф, попередньо, завдали чотирьох ударів авіаційними боєприпасами КАБ-250 по місту Ізюм. Постраждали дві жінки, а також співробітниця ДСНС. Увечері ворожий БпЛА, попередньо типу «Герань-3», влучив у житловий сектор міста Дергачі. Пошкоджено житлові будинки. Поранення отримали 76-річна жінка та 54-річний чоловік“, – додали у прокуратурі.