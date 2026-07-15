Машовець: ситуація на Куп’янщині погіршується, але у ЗСУ може з’явитися шанс

Оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець проаналізував поточну ситуацію на Куп’янському напрямку. На його думку, зараз вона складається для ЗСУ не найкращим чином – росіяни намагаються прорватися і навіть показали деякі успіхи. Проте аналітик упевнений, що в майбутньому ворог зіштовхнеться з проблемою нестачі живої сили, а у СОУ з’явиться час для ухвалення та реалізації важливих рішень, які можуть змінити ситуацію.

Машовець зазначає, що зараз росіяни не збільшують чисельність військ, розгорнутих на Куп’янському напрямку. Проте зрозуміло, що, попри це, противник активізується і намагається реалізувати деякі плани цьому ділянці фронту.

“Очевидно, що російське командування прагне «розсікти» Куп’янський плацдарм на дві частини – північну та південну, просунувшись головними силами передових частин та підрозділів 47-ї танкової дивізії із загальної дирекції Піщане – Куп’янськ-Вузловий. А потім, по черзі ліквідувати ці частини, почав із північної”, – прогнозує Машовець.

І деякі успіхи у ЗС РФ уже є. Так їм вдалося просунутися в районі Курилівки, східної частини Ківшарівки, а також уздовж річки Лозуватка.

“Однак, говорити про якийсь “масований” прорив супротивника в Заоскіллі, як стверджують російські “джерела”, явно поки що рано. Крім того, час від часу, відзначалися спроби “проникнення” штурмових груп супротивника у бік сіл Подоли, Новоосинове, а також уздовж західного берега річки Оскіл через Голубівку у бік західної частини Куп’янська, але, зважаючи на все, вони не були особливо успішними”, – зазначив аналітик.

Таким чином, констатував Машовець, хоч і повільно, але погіршується ситуація для ЗСУ на Куп’янському напрямку. Росіяни скористалися чисельною перевагою, наявністю рясної “зеленки”, а також щільною міською забудовою, де їм вдається ховатися від українських БпЛА. Тепер подальший розвиток подій для СОУ виглядає не надто позитивним. Але, наголошує аналітик, не все так однозначно.

“Куп’янське угруповання все одно вимагає перманентного посилення і поповнення, тому що при тому характері бойових дій, який вона веде в тактичній зоні (інтенсивне «просочування»), її передові підрозділи зазнають дуже суттєвих втрат у живій силі, насамперед у боєздатній штурмовій піхоті”, – пише він.

І для того, щоб поповнювати живу силу, потрібно чимось жертвувати.

“Доведеться стримати апетити в українському прикордонні в Сумській та Харківській областях, а також переглянути “графік” просування на Великий Бурлук. Тому, швидше за все, командуванню 1-ї Танкової армії та групі військ «Захід» доведеться посилювати своє Куп’янське угруповання, в основному, шляхом “внутрішніх резервів”, – вважає Машовець.

І поки росіяни перегруповуватимуться на Куп’янщині та поповнюватимуть сили – у ЗСУ з’явиться цінний час для ухвалення нових рішень. Як вони ним скористаються і чи скористаються взагалі – наразі питання, додав експерт.