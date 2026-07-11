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Козача Лопань, Стариця, Лиман: де йшли бої на Харківщині минулої доби

Фронт 08:07   11.07.2026
Вікторія Яковенко
Козача Лопань, Стариця, Лиман: де йшли бої на Харківщині минулої доби Мапа Генштабу ЗСУ

12 разів атакував ворог на Харківщині минулої доби, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

Усі штурми зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку. Ворог атакував позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Стариця, Лиман, Козача Лопань та у бік населених пунктів Нововасилівка, Білий Колодязь, Ізбицьке, Зарубинка.

На Куп’янському напрямку доба минула без атак.

“Вчора противник завдав 105 авіаційних ударів, скинувши 291 керовану авіабомбу. Крім того, застосував 7360 дронів-камікадзе та здійснив 2822 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 106 – із реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, російські війська просунулися на півночі Харківщини. Про це повідомляли аналітики проєкту DeepState, які оновили свою інтерактивну мапу. За даними осінтерів, окупанти мають успіхи поблизу села Бочкове Вовчанської громади. Офіційно ця інформація військовими відомствами не підтверджена.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2026 в 08:07;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "12 разів атакував ворог на Харківщині минулої доби, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".