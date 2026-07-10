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Новий захист Харкова від FPV на оптоволокні випробували напередодні – Терехов

Оригінально 19:00   10.07.2026
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Новий захист Харкова від FPV на оптоволокні випробували напередодні – Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті разом з військовими зараз працюють над захистом обласного центру від FPV-дронів, зокрема, на оптоволокні. Зазначив, що “певне рішення вже зробили”.

Він також пояснив, що місто не може самостійно ухвалювати рішення про встановлення антидронових сіток.

“Ми співпрацюємо з військовими, і ми не можемо самостійно робити, бо є певне повноваження обласної військової адміністрації, і є певне повноваження міської ради, і є військове повноваження. Тобто ми не можемо самостійно сказати: “Ми тут будемо натягувати сітки” і так далі. Тому ми співпрацюємо. Вчора буквально ми зробили певне рішення разом з військовими й випробували їх. Далі буде певний процес. Друге питання, дійсно, потрібно відпрацювати з військовими, щоб забезпечити те, щоб не було влучання дронів, хоч би оптоволокні. Ми працюємо над цим”, – сказав міський голова, відповідаючи на питання кореспондентки МГ “Об’єктив”.

Також мер запевнив, що за наявності можливості у Харкові продовжуватимуть нарощувати й кількість звичайних залізобетонних безпечних зупинок.

Читайте також: “Не панацея”: Терехов про захист Харкова за допомогою антидронових сіток

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2026 в 19:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті разом з військовими зараз працюють над захистом обласного центру від FPV-дронів, зокрема, на оптоволокні. ".