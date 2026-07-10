65% громадського транспорту було пошкоджено у Харкові з 2022: ситуація зараз

З початку повномасштабного вторгнення у Харкові було пошкоджено чи зруйновано 65% громадського транспорту. Був величезний дефіцит, заявив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

«Сьогодні завдяки нашим міжнародним партнерам, містам-побратимам, завдяки тому, що ми закупили певні види транспорту, ми дуже багато зробили. Якщо казати відверто – дефіцит є. Але він не такий як був з початку війни», – сказав міський голова.

Також спостерігається і кадровий дефіцит, продовжує Терехов. За його словами, дуже багато водіїв зараз боронять державу.

«Ми навчаємо і жінок, щоб вони були водіями. Робимо все можливе, щоб харків’яни не відчували дефіциту, який є. Користуючись нагодою, я дуже вдячний Турину, який надає нам зараз 30 автобусів, до цього він надав 15 автобусів, які сьогодні працюють на маршрутах Харкова», – зазначив мер.

Він також розповів про масштаби руйнувань у місті. Каже: у Харкові пошкоджено 10 тисяч будинків, близько 4 тисяч вже вдалося відновити.

«Продовжуємо працювати. Але брак коштів не надає нам можливості сьогодні працювати так, як ми завжди працюємо», – каже Терехов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»