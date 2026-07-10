65% общественного транспорта было повреждено в Харькове с 2022-го: что сейчас

С начала полномасштабного вторжения в Харькове было повреждено или разрушено 65% общественного транспорта. Был огромный дефицит, заявил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Сегодня благодаря нашим международным партнерам, городам-побратимам, благодаря тому, что мы закупили определенные виды транспорта, мы очень многое сделали. Если говорить откровенно – дефицит есть. Но он не такой, как был в начале войны», — сказал городской голова.

Также наблюдается и кадровый дефицит, продолжает Терехов. По его словам, очень многие водители сейчас защищают государство.

«Мы учим и женщинам, чтобы они были водителями. Делаем все возможное, чтобы харьковчане не чувствовали дефицита. Пользуясь случаем, я очень благодарен Турину, который предоставляет нам сейчас 30 автобусов, до этого он предоставил 15 автобусов, работающих сегодня на маршрутах Харькова», — отметил мэр.

Он также рассказал о масштабах разрушений в городе. Говорит: в Харькове повреждено 10 тысяч домов, около 4 тысяч уже удалось восстановить.

«Продолжаем работать. Но нехватка средств не позволяет нам сегодня работать так, как мы всегда работаем», — говорит Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»