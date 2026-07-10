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«Так больше не будем»: участники конфликта с ТЦК извинились и пойдут служить

Общество 08:59   10.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Так больше не будем»: участники конфликта с ТЦК извинились и пойдут служить Фото: busk-miskrada.gov.ua

В соцсетях появились видео с извинениями от участников конфликта с ТЦК, который ранее произошел во Львове. На них парни, которые якобы устроили столкновение, обещают, что такого больше не повторится, а также заявляют о том, что отправятся служить.

Одно из видео опубликовал ветеран Антон Петровский.

«Извиняюсь за свои злонамеренные намерения на счет ТЦК вчера вечером в городе Львове в районе Сыхова. Извиняюсь за то, что прыгал на машину, разрушал лобовое стекло. Я признаю свою вину и беру ответственность за свои совершенные действия в полном объеме. Обещаю всем ветеранам войны, которые сейчас присутствуют при нас, что за месяц я пройду полный курс подготовки и пойду служить в Вооруженные Силы Украины. Больше такого не повторится», – говорят мужчины.

Видео: Facebook ветерана Антона Петровского

Еще одно видео опубликовал командир 2-го штурмового батальона 3 ОШБ Дмитрий «Слип» Кухарчук.

Напомним, накануне главное темой дня в информпространстве стал конфликт между гражданскими и сотрудниками ТЦК во Львове, во время которого разъяренная толпа перевернула служебный автомобиль военных. На инцидент отреагировали топ-чиновники государства. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов призвал подумать, кто завтра будет защищать страну, если сегодня бить своих же военных. Омбудсмен Дмитрий Лубинец назвал конфликт следствием затянувшихся проблем с мобилизацией, а мэр Львова Андрей Садовой — очень плохим явлением. Высказался и мэр Харькова Игорь Терехов. Он подчеркнул, что события во Львове — это не просто инцидент, а сигнал для незамедлительных решений государства. По словам Терехова, украинцы готовы защищать страну, что Харьков доказывает ежедневно, но власть не может бесконечно закрывать глаза на «бусификацию» и требовать от граждан уважения к государству, когда само государство не гарантирует уважение к правам и достоинству. Мэр подчеркнул: мобилизация должна быть справедливой, с честными ВВК, поэтому необходимо в конце концов реально реформировать ТЦК. Терехов добавил, что подобные уличные стычки — это лучший подарок для российской пропаганды, поэтому власть должна реагировать не наказаниями, а изменением самой системы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2026 в 08:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В соцсетях появились видео с извинениями от участников конфликта с ТЦК, который произошел во Львове.".