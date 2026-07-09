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В выходные будут отключать свет в тысяче домов Индустриального района — адреса

Общество 17:55   09.07.2026
Елена Нагорная
В выходные будут отключать свет в тысяче домов Индустриального района — адреса

В субботу и воскресенье, 11–12 июля, с 08:00 до 18:00 будет отсутствовать электроснабжение у части жителей Индустриального района Харькова.

Причина — неотложные ремонтные работы в электросетях, сообщили в АО «Харьковоблэнерго». Энергетики просят жителей района с пониманием отнестись к временным неудобствам. Электроснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

  • ул. Авангардная: 1-6, 12а, 14, 58, 63, 65;

  • ул. Айвазовского: д. (четная) 30-38/55;

  • ул. Армейская: 2, 5, 12;

  • пр-т Архитектора Алешина: 6, 20В, 21/43, 22, 35, 39, 41; (Примечание: бывший пр-т Орджоникидзе)

  • проезд Барселонский: д. 2-13; (нечетная) 15-25; (четная) 66-70;

  • 2-й проезд Баштановский: д. 13, 16;

  • ул. Бекетова: д. 21;

  • ул. Библика: д. 19, 48; (нечетная) 57-65; (Примечание: бывшая ул. Второго Пятилетки)

  • ул. Ватутина: д. 67;

  • ул. Станковая (Верстатная): д. 1-33, 36-39, 42-76;

  • 3-й въезд Станковый (Верстатный): д. 2-61;

  • 4-й въезд Станковый (Верстатный): д. 1-44, 52;

  • ул. Станкостроительная (Верстатобудівна): д. 9;

  • ул. Высоковольтная: (четная) д. 34-60, (нечетная) 55-85;

  • въезд Высоковольтный: д. 1-5;

  • ул. Ворсклянская: д. 2, 4-21, 115, 117;

  • ул. Марко Вовчок: д. 1-19;

  • ул. Маршала Водяного: д. 43-131; (Примечание: бывшая ул. Димитрова)

  • ул. Генерала Момота: д. 8, 15; (Примечание: бывшая ул. Третьего Интернационала)

  • ул. Генерала Шумилова: (нечетная) д. 3, 9/36, 17-31;

  • пр-т Героев Харькова: д. 264-274Г, 276Б, 297, 297Б, 299, 299В, 301, 301А, 303; (Примечание: бывший Московский пр-т)

  • ул. Днестровская: (четная) д. 10-16, 22-84, (нечетная) 25, 31-37;

  • ул. Депутатская: д. 3-17, (нечетная) 25-39; (четная) 34, 42-48, 64; (нечетная) 45, 51-65, 69;

  • ул. Довженко: д. 1, 3, 5-21, 28А;

  • ул. Душкина: д. 7, 11, 26, 28;

  • пос. Затишье;

  • проезд Золотаревский: д. 4, 10, 13, 19;

  • ул. Электровозостроительная (Електровозна): д. 3-11, (нечетная) 15-21, 27-29а, 39-41; (четная) 22-42, 48-100/46;

  • проезд Электровозостроительный (Електровозний): д. 2-53, 58-127;

  • б-р Ивана Каркача: д. 1-31, (нечетная) 33-81, 93, 99;

  • въезд Ивана Каркача: д. 6-14;

  • пер. Ивана Каркача: д. 1-16; (нечетная) 19-29, 32;

  • проезд Ивана Каркача: д. 8-15;

  • пр-т Индустриальный: д. 26, 36, 43-55А, (нечетная) 59-65/51, 115, 115/1; 118-148; (Примечание: бывший пр-т Фрунзе)

  • ул. Ингулецкая: д. 31-50, 63-100;

  • проезд Ирландский: д. 2-24;

  • ул. Канадская: д. 50-83; (Примечание: бывшая ул. Северина Потоцкого на этом участке)

  • ул. Карловская: (нечетная) д. 9-17; 18, 20-35;

  • ул. Кавалерийская: д. 3-60;

  • ул. Каяльская: д. 3-33, 82/86, 84;

  • ул. 12 Апреля: д. 2-14А, 19, (четная) 22-36Б;

  • ул. Конструкторская: (четная) д. 2-20;

  • пер. Конструкторский: д. 4-13, 20, 20/1, 27, 27/1, 29, 41, 66, 91/1, 93, 93/1;

  • ул. Косарева: д. 2-4, 7А, 7Б, 8, 13Б, 25, 26А, 41-44; (Примечание: бывшая ул. Соколова)

  • ул. Франтишека Крала: д. 4, 15, 17, 19/30-69, (четная) 70-96;

  • ул. Кременчугская: д. 1-2г;

  • ул. Крушельницкого: (нечетная) д. 5-13, 21, 29-47; 48-60, 63, 110, 121, 133; (Примечание: бывшая ул. Краснопартизанская)

  • 1-й проезд Лазурный: (четная) д. 2-32/48;

  • 2-й проезд Лазурный: д. 1/300-18, 23-29, 32, 45, 49, 105;

  • ул. Лизогубовская: д. 56/74-83;

  • ул. Луи Пастера: д. 1-6, 8/151, 16А, (четная) 40-58/1, (нечетная) 53, 107-131; 132-139, (нечетная) 177-185В, 255-287; 200, 200В, 262, 264, 262Б, 288-293, 294, 296, 297, 299, 305-317, 392;

  • пер. Луи Пастера: д. 1-32;

  • 3-й въезд Луи Пастера: д. 1-5;

  • 2-й въезд Луи Пастера: д. 1/3-43/29;

  • 4-й въезд Луи Пастера: д. 1-12;

  • въезд Мадридский: д. 1-25, 72, 74, 76;

  • ул. Механизаторов: д. 2;

  • ул. Мира: (нечетная) д. 3-11А, 21-61; (четная) 52-118;

  • ул. Молодежная: д. 62, 97, 99, 101-127а, 132-163, 208, 210, 213-216, 218, 220, 222, 224, 226, 237, 245, 247-250, 252, 254, 256-258, 260, 262/2, 264, 266;

  • ул. Мохначская: д. 1-37, 44, 49-69, (четная) 70-138;

  • въезд Мохначский: (нечетная) д. 1-45;

  • 2-й проезд Неманский;

  • 4-й проезд Неманский: д. 3-20/89;

  • ул. Новицкого: д. 4, 8, 10, 16, 20; (Примечание: бывшая ул. Щербакова)

  • пер. Новицкого: д. 3, 7, 9;

  • пр-т Александровский: (нечетная) д. 67-69Е, 79-85, 99, 111-113; (четная) 122, 122А, 152-166, 170, 174-184; (Примечание: бывший пр-т Косиора)

  • ул. Олимпийская: д. 8;

  • ул. Пирогова: д. 8; (нечетная) д. 1-49а;

  • пос. Плиточный: д. 12-13;

  • ул. Плиточная: д. 1, 1А, 1В, 1Г, 1Д, 5, 19, 19А, 42, 44, 46-50, 67-80, 93-109, 113, 117, 119, 121, 123, 127, 129-131; (четная) 52-66, 82-92, 110-124, 134-156;

  • тупик Плиточный: д. 1-8, 10, 12, 14;

  • пер. Плиточный: д. 6/7-31/34, 37/2, 56/29;

  • проезд Плиточный: (четная) д. 4-12/2;

  • въезд Плиточный: д. 3-13, 18/1, 20/2;

  • ул. Пономаренковская: д. 1-35, 38-51/35, 56, 58, 92-100, 107, 109, 111;

  • пер. Пономаренковский: д. 1-22, 24, 26, 28-30, 54; (нечетная) 31-51;

  • проезд Порту: д. 3-13; 236, 238, 242;

  • проезд Португальский: д. 1-10, 62, 64;

  • ул. С. Потоцкого: д. 2, 6, 9, 12, 18, 21, 30А, 32-34А, 36, 38, 38А, 41, 52, 60; (Примечание: бывшая ул. 17-го Партсъезда)

  • ул. Проскуровская: д. 2-6, 8;

  • ул. Павла Скоропадского: д. 3-4, 6-7, 11, 13, 16-18, 20, 22-25, 27-28, 30-34, 36-37, 39-47; (четная) 50-60; (Примечание: бывшая ул. Лукашова)

  • ул. Подшипниковая: (нечетная) д. 1-33;

  • пер. Подшипниковый: д. 1-15, 57, 59;

  • ул. Роганская: д. 2-78, 80/1, 80/2, 83-91, 93/1-96, 99-113; (четная) 114-128;

  • пер. Роганский: (нечетная) д. 1-31;

  • проезд Роганский: д. 3-14, 16, 19-27, 29;

  • проезд Сепараторный: (нечетная) д. 7-15/28;

  • пер. Студеноческий: д. 1-34;

  • ул. Таджикская: д. 3, 5, 17;

  • ул. Таращанская: д. 1, 6, 8-11, 13, 16-19, 21, 23;

  • ул. Тархова: д. 1-9;

  • ул. Татлина: д. 59А-88; (Примечание: бывшая ул. Клары Цеткин)

  • ул. Тихая: д. 5-8;

  • ул. С. Тюленина: д. 6-22;

  • ул. Тясминская: д. 1-20, 27-32, 63-100;

  • ул. Уютная: д. 1/1;

  • ул. Фасадная: д. 18, 20, (нечетная) 23-35;

  • ул. Хотомлянская: д. 26А;

  • ул. ХТЗ: д. 10, 13/1-43, 45, (четная) 48-66, 76; 81, 81а, 81/2, 86;

  • ул. Ценковского: д. 22-42;

  • ул. Шариковая: д. 3, 5, 5а, 15/2, 17, 19-22, 24, 26-27, 29, 36-54;

  • проезд Шариковый: д. 4, 8а-15, 17-31, 34-38, 40а, 43, 45/1, 45, 49-68.

Ранее в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что 11 июля с 08:00 до 17:00 частично будет обесточен Киевский район города.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 17:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу и воскресенье, 11–12 июля, с 08:00 до 18:00 будет отсутствовать электроснабжение у части жителей Индустриального района Харькова.".