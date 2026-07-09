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Сегодня 9 июля 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   09.07.2026
Оксана Горун
Сегодня 9 июля 2026: какой праздник и день в истории

9 июля 2025 года Земля пережила самые короткие сутки в истории современных наблюдений. В 1997-м Украина подписала Хартию об особом партнерстве с НАТО – первый документ о сотрудничестве с Альянсом. В 1972-м в Харьковской области провели первый в Украине ядерный взрыв. В 1816-м провозгласили независимость Аргентины. В 1789-м во Франции произошел один из существенных шагов к дальнейшей революции. В 1686-м европейские страны создали Аугсбургскую лигу.

Праздники и памятные даты 9 июля

9 июля в мире – Международный день уничтожения стрелкового оружия.

Также сегодня – День зова Горизонта, День моды.

9 июля в истории

9 июля 1686 года ключевые европейские государства объединились, чтобы противодействовать Франции, которой в тот момент руководил Людовик XIV (известный «Король-Солнце»). Подробнее.

9 июля 1789 года во Франции произошел один из существенных шагов к дальнейшей революции. Генеральные штаты, которые созвал король, прошли стадию Национального собрания и провозгласили себя Учредительным собранием. Подробнее.

9 июля 1816 года – день провозглашения независимости Аргентины. В этот день приняли декларацию, которую сейчас называют Декларацией независимости Аргентины. Подробнее.

День независимости Аргентины
Автор: Франсиско Фортуни – Valores Argentinos, общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17883325

9 июля 1972 года в Харьковской области в условиях абсолютной секретности провели первый на территории Украины ядерный взрыв. Его совершили под землей в рамках операции с кодовым названием «Факел». Подробнее.

9 июля 1997 года подписали Хартию об особом партнерстве Украины и НАТО.  Подробнее.

9 июля 2025 года Земля пережила самые короткие сутки в истории современных наблюдений. Из-за незначительного ускорения вращения планета совершила полный оборот примерно на 1,3 миллисекунды быстрее, чем за обычные 24 часа.

Церковный праздник 9 июля

9 июля чтят память священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского. Подробнее.

Народные приметы

Если идет дождь, то лето будет мокрым до осени.

Если погода хорошая, то тепло будет семь недель подряд.

Если 9 июля жарко, засуха будет еще 40 дней.

Что нельзя делать 9 июля

Нельзя тяжело работать.

Нельзя отказывать в помощи.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 июля 2025 года Земля пережила самые короткие сутки в истории современных наблюдений. В 1997-м Украина подписала Хартию об особом партнерстве с НАТО ".