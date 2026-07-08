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Как АЗС скрыть от БпЛА РФ и избежать дефицита горючего — мнение экономиста

Общество 21:45   08.07.2026
Оксана Якушко
Как АЗС скрыть от БпЛА РФ и избежать дефицита горючего — мнение экономиста Изображение, созданное ИИ

Может вызвать дефицит горючего ситуация с АЗС, которые ежедневно атакуют россияне. Если он возникнет – как это решить, МГ «Объектив» рассказал доктор экономических наук, профессор ХНЭУ им. С. Кузнеца Дмитрий Шиян.

Построить одну АЗС – непростое дело, по деньгам это более $1 миллиона, говорит экономист. Да и вряд ли топливные сети будут сейчас вкладывать средства в бесполезное дело, ведь нет никакой гарантии, что новую АЗС россияне снова не уничтожат.

«В настоящее время, согласно последней статистике, более 100 АЗС разбиты по Украине, возможно, уже более 150 (во время разговора с экспертом в Харькове произошла очередная атака по АЗС – прим. ред.). В первую очередь пострадали прифронтовые регионы – Черниговская, Сумская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская области. Я встречал статистику, что в Украине до полномасштабного вторжения было до 6 тысяч АЗС. И здесь решение одно – нужно создавать мобильные АЗС, то есть специальные цистерны, которые будут оборудованы, смогут иметь несколько секций и могут разливать дизельное топливо, 95 бензин. В свое время, это были еще 90-е годы, когда рынок только зарождался, я даже помню, что можно было заправить авто у дороги, потому что там стояла какая-то небольшая цистерна», — рассказал Дмитрий Шиян.

Впоследствии эти полулегальные мобильные АЗС прикрыли. Теперь их можно возродить, но на другом техническом уровне. И должно быть специальное государственное решение.

«Мобильные АЗС будут постоянно менять точки дислокации. Это технически во многом может решить проблему российских ударов. Поскольку когда АЗС уже 10 лет стоит на одном месте, то это одно дело. А когда мобильная заправка сейчас здесь, а через час ее нет, то это усложняет ее поиск. Это, безусловно, временное решение, это не нормально. Но если нужно доставить топливо потребителям, то это оптимальный вариант. Мобильные АЗС будут где-то стоять, продавать, а затем периодически менять свои точки дислокации, чтобы не было ударов. Для компаний это будут дополнительные расходы и убытки, потому что на АЗС продавали не только бензин», – предложил вариант решения проблемы Дмитрий Шиян.

Как сообщала МГ «Объектив», 6 июля мэр Харькова Игорь Терехов констатировал, что новой целью для своих ударов военные РФ выбрали АЗС. Он заверил: несмотря на массированные атаки, дефицита топлива или ажиотажа нет, заправки продолжают работать. В то же время мэр призвал харьковчан и гостей города не задерживаться на АЗС без острой необходимости, планировать визиты туда в отсутствие воздушных тревог и быстро ехать дальше, чтобы не создавать очередей. Городские власти, владельцы сетей и военные совместно разрабатывают дополнительные меры безопасности для защиты станций. В регионах, находящихся под постоянными российскими атаками, введут дополнительные меры безопасности для заправочных станций.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2026 в 21:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Может вызвать дефицит горючего ситуация с АЗС, которые ежедневно атакуют россияне. Если он возникнет – как это решить, МГ «Объектив» рассказал профессор-экономист Дмитрий Шиян.".