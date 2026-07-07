Live

Бесперебойные поставки топлива и защиту АЗС обещает регионам под ударом Кабмин

Харьков 20:00   07.07.2026
Елена Нагорная
Бесперебойные поставки топлива и защиту АЗС обещает регионам под ударом Кабмин

В регионах, находящихся под постоянными российскими атаками, введут дополнительные меры безопасности для заправочных станций.

Комплекс решений, который сейчас готовит правительство совместно с операторами рынка, должен защитить топливную инфраструктуру и гарантировать бесперебойные поставки топлива для граждан, бизнеса, военных и критических объектов, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она констатировала, что российские удары по АЗС становятся системным вызовом для безопасности людей и функционирования топливной инфраструктуры. В то же время Свириденко заверила, что на данный момент необходимые объемы топлива есть в наличии, дефицита нет.

Как сообщала МГ «Объектив», 6 июля мэр Харькова Игорь Терехов констатировал, что новой целью для своих ударов военные РФ выбрали АЗС. Он заверил: несмотря на массированные атаки, дефицита топлива или ажиотажа нет, заправки продолжают работать. В то же время мэр призвал харьковчан и гостей города не задерживаться на АЗС без острой необходимости, планировать визиты туда в отсутствие воздушных тревог и быстро ехать дальше, чтобы не создавать очередей. Городские власти, владельцы сетей и военные совместно разрабатывают дополнительные меры безопасности для защиты станций.

Читайте также: Полторы сотни пострадавших, поврежденные АЗС: Синегубов — о неделе обстрелов

Автор: Елена Нагорная

Популярно

КАБы ударили по Харькову: погибший, среди пострадавших – дети (дополнено)
КАБы ударили по Харькову: погибший, среди пострадавших – дети (дополнено)
07.07.2026, 15:44
Уже 21 пострадавший из-за удара КАБами по Харькову: появились фото последствий
Уже 21 пострадавший из-за удара КАБами по Харькову: появились фото последствий
07.07.2026, 17:26
По Харькову ударили четыре КАБа, повреждены больницы – Терехов (видео)
По Харькову ударили четыре КАБа, повреждены больницы – Терехов (видео)
07.07.2026, 16:35
Новости Харькова — главное за 7 июля: КАБы атаковали город — погиб человек
Новости Харькова — главное за 7 июля: КАБы атаковали город — погиб человек
07.07.2026, 19:38
После атак РФ перекрыли мост на въезде в Харьков: подробности, как объехать
После атак РФ перекрыли мост на въезде в Харьков: подробности, как объехать
07.07.2026, 16:15
Бесперебойные поставки топлива и защиту АЗС обещает регионам под ударом Кабмин
Бесперебойные поставки топлива и защиту АЗС обещает регионам под ударом Кабмин
07.07.2026, 20:00

Новости по теме:

07.07.2026
БпЛА упал вблизи АЗС в Харькове: пострадали две женщины (дополнено)
06.07.2026
24 удара, взрывы звучали почти везде: статистика обстрелов Харькова за неделю
06.07.2026
Как работают АЗС во время тревог, есть ли дефицит топлива в Харькове – Терехов
06.07.2026
«Это уже тактика»: что атакует враг в Харькове, сообщил Терехов
05.07.2026
Россияне нанесли удар из РСЗО по АЗС в центре Изюма — погиб 19-летний оператор


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Бесперебойные поставки топлива и защиту АЗС обещает регионам под ударом Кабмин», то посмотрите больше в разделе Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 7 июля 2026 в 20:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В регионах, находящихся под постоянными российскими атаками, введут дополнительные меры безопасности для заправочных станций.".