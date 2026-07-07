Бесперебойные поставки топлива и защиту АЗС обещает регионам под ударом Кабмин

В регионах, находящихся под постоянными российскими атаками, введут дополнительные меры безопасности для заправочных станций.

Комплекс решений, который сейчас готовит правительство совместно с операторами рынка, должен защитить топливную инфраструктуру и гарантировать бесперебойные поставки топлива для граждан, бизнеса, военных и критических объектов, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она констатировала, что российские удары по АЗС становятся системным вызовом для безопасности людей и функционирования топливной инфраструктуры. В то же время Свириденко заверила, что на данный момент необходимые объемы топлива есть в наличии, дефицита нет.

Как сообщала МГ «Объектив», 6 июля мэр Харькова Игорь Терехов констатировал, что новой целью для своих ударов военные РФ выбрали АЗС. Он заверил: несмотря на массированные атаки, дефицита топлива или ажиотажа нет, заправки продолжают работать. В то же время мэр призвал харьковчан и гостей города не задерживаться на АЗС без острой необходимости, планировать визиты туда в отсутствие воздушных тревог и быстро ехать дальше, чтобы не создавать очередей. Городские власти, владельцы сетей и военные совместно разрабатывают дополнительные меры безопасности для защиты станций.