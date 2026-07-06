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Как работают АЗС во время тревог, есть ли дефицит топлива в Харькове – Терехов

Записано 12:57   06.07.2026
Виктория Яковенко
Как работают АЗС во время тревог, есть ли дефицит топлива в Харькове – Терехов Фото: ХГС

Дефицита топлива и ажиотажа на АЗС в Харькове нет, констатировал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Топливо есть, работают АЗС. Да, очень много было АЗС повреждено и на прошлой неделе, и сегодня еще один случай. Но ажиотажа нет. Работают АЗС. Да, они работают согласно имеющемуся регламенту. Когда раздается воздушная тревога, они прекращают свою работу. Сегодня это вполне оправдано», — сказал мэр.

Также он сообщил, что власти предоставили рекомендации по дополнительным мерам безопасности.

«Мы не раз общались с владельцами сетей, есть определенные разработки по защите станций, и некоторые АЗС их уже внедряют. Кроме того, мы прислушаемся к военным, чтобы они дали четкий алгоритм, как делать, чтобы исключить повреждение АЗС», — отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2026 в 12:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дефицита топлива и ажиотажа на АЗС в Харькове нет, констатировал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.".