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«Труднее всего бороться» — Терехов откровенно об атаках FPV на оптоволокне 📹

Записано 12:41   06.07.2026
Виктория Яковенко
«Труднее всего бороться» — Терехов откровенно об атаках FPV на оптоволокне 📹 Фото иллюстративное/ Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, ищут ли способы защиты для города от FPV-дронов на оптоволокне.

«Было попадание FPV-дрона на оптоволокне. Для нас это, к сожалению, не первый случай. Было попадание в многоэтажку. Откровенно хочу сказать, почему они используют оптоволокно, потому что с ним труднее всего бороться, и это они понимают. Но мы сегодня общаемся с нашими технарями, инженерами, военными, для того чтобы сделать защиту», — отметил городской голова.

Он также прокомментировал установку антидроновых сеток в городе.

«Это не панацея от всей беды – антидроновые сетки. Мы видим примеры, когда есть сетки, пробивает «Шахед», пробивает реактивный «Шахед», я уже не говорю о КАБ или баллистике. Но, что касается сеток – только военные принимают такие решения, где, в каких местах нужно размещать эти сетки. У нас есть такие примеры, когда военные организуют эту работу и мы помогаем закрыть там, где они говорят», — сообщил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 3 июля вражеский FPV-дрон на оптоволокне (23-дюймовый) попал в многоэтажный жилой дом в Салтовском районе, сообщали в Харьковской областной прокуратуре. Пострадавших не было.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 6 июля 2026 в 12:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал, ищут ли способы защиты для города от FPV-дронов на оптоволокне.".