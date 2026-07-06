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«Найважче боротися» – Терехов відверто про атаки FPV-дронів на оптоволокні 📹

Записано 12:41   06.07.2026
Вікторія Яковенко
«Найважче боротися» – Терехов відверто про атаки FPV-дронів на оптоволокні 📹 Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, чи шукають способи захисту для міста від FPV-дронів на оптоволокні.

«Було влучання FPV-дрона на оптоволокні. Для нас це, на жаль, не перший випадок. Було влучання в багатоповерхівку. Відверто хочу сказати, чому вони використовують оптоволокно, бо з ним найважче боротися, і це вони розуміють. Але ми сьогодні спілкуємося з нашими технарями, інженерами, військовими, для того, щоб зробити захист», – зазначив міський голова.

Він також прокоментував встановлення антидронових сіток у місті.

«Це не панацея від всього лиха – антидронові сітки. Ми бачимо приклади, коли є сітки, пробиває «шахед», пробиває реактивний «шахед», я вже не кажу про КАБ чи балістику. Але, що стосується сіток – тільки військові ухвалюють такі рішення, де, у яких місцях потрібно розташовувати ці сітки. У нас є такі приклади, коли військові організовують цю роботу і ми допомагаємо, щоб закрити там, де вони говорять», – повідомив мер

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, 3 липня ворожий FPV-дрон на оптоволокні (23-дюймовий) влучив у багатоповерховий житловий будинок в Салтівському районі, повідомляли в Харківській обласній прокуратурі. Постраждалих не було.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2026 в 12:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону розповів, чи шукають способи захисту для міста від FPV-дронів на оптоволокні.".