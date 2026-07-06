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Новини Харкова — головне 6 липня: як минула ніч

Події 07:10   06.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 6 липня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:10

Як пройшла ніч у Харкові та області

Тривога у Харкові та області цієї ночі звучала двічі. Спочатку її оголосили о 00:00. У повітряних силах ЗСУ тим часом попередили: на південь області рухаються російські БпЛА.

Приблизно за годину ворог почав випускати ракети типу “Калібр”. Перші цілі фіксували на півдні України. Після чого на Київ полетіла балістика. Протягом наступних кількох годин столиця була під масованою атакою ракет та БпЛА. Вже вранці мер Віталій Кличко повідомив: на цей час відомо про 24 постраждалих через обстріл.

14 із них госпіталізували. В тому числі двох дітей — 7 та 8 років“, – додав Кличко.

Тим часом інформації про загрози для Харкова весь цей час не було, як і даних про “прильоти”. Відбій у місті пролунав о 05:26. А вже о 05:54 тривогу відновили – на Харків полетіли безпілотники. Станом на 07:12 тривога у Харкові триває.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2026 в 07:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".