Новини Харкова — головне 6 липня: як минула ніч

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07:10

Як пройшла ніч у Харкові та області

Тривога у Харкові та області цієї ночі звучала двічі. Спочатку її оголосили о 00:00. У повітряних силах ЗСУ тим часом попередили: на південь області рухаються російські БпЛА.

Приблизно за годину ворог почав випускати ракети типу “Калібр”. Перші цілі фіксували на півдні України. Після чого на Київ полетіла балістика. Протягом наступних кількох годин столиця була під масованою атакою ракет та БпЛА. Вже вранці мер Віталій Кличко повідомив: на цей час відомо про 24 постраждалих через обстріл.

“14 із них госпіталізували. В тому числі двох дітей — 7 та 8 років“, – додав Кличко.

Тим часом інформації про загрози для Харкова весь цей час не було, як і даних про “прильоти”. Відбій у місті пролунав о 05:26. А вже о 05:54 тривогу відновили – на Харків полетіли безпілотники. Станом на 07:12 тривога у Харкові триває.