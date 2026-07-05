Ранковий «приліт» у Харкові: Терехов повідомив про удар БпЛА по АЗС

Вранці 5 липня російські військові атакували безпілотником типу «Молния» заправну станцію в Індустріальному районі Харкова.

Доповнено о 08:30. 60-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, їй надали допомогу на місці.

07:38. Про “приліт” повідомив у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов. Інформацію про масштаби руйнувань, пошкоджень та можливих постраждалих внаслідок удару з’ясовують та уточнюють фахівці.

Харків’ян закликають бути обережними, бо повітряна тривога ще триває.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, уранці 4 липня Харків атакували БпЛА. Перше влучання зафіксували близько 10:00 біля заправки у Салтівському районі. Близько 11:20 росіяни вдарили дроном по Київському району, постраждала 45-річна жінка. О 12:30 був “приліт” реактивного «шахеда» по цивільному підприємству у Слобідському районі. Зайнялися шість вантажних автомобілів та чотири причепи. Площа пожежі становила 200 кв. м. Постраждали жінка та дитина – у них гостра реакція на стрес.