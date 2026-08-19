З полону повертаються 103 українські воїни, серед них захисники Харківщини

Вдень 19 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про обмін з РФ військовополоненими.

«Це захисники зі Збройних Сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках», – розповів Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що наймолодший визволений захисник народився у 2000-му році. Вік найстаршого – 59 років.

«Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить реінтеграцію героїв до суспільства після тривалої ізоляції», – йдеться у повідомленні.