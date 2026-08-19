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З полону повертаються 103 українські воїни, серед них захисники Харківщини

Суспільство 13:35   19.08.2026
Вікторія Яковенко
З полону повертаються 103 українські воїни, серед них захисники Харківщини Фото: Володимир Зеленський

Вдень 19 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про обмін з РФ військовополоненими.

«Це захисники зі Збройних Сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках», – розповів Зеленський.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими уточнили, що наймолодший визволений захисник народився у 2000-му році. Вік найстаршого – 59 років.

«Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати. Україна забезпечить реінтеграцію героїв до суспільства після тривалої ізоляції», – йдеться у повідомленні.

обмен пленными
Фото: Володимир Зеленський
обмен пленными
Фото: Володимир Зеленський
обмен пленными
Фото: Володимир Зеленський
обмен пленными
Фото: Володимир Зеленський
обмен пленными
Фото: Володимир Зеленський

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Серпня 2026 в 13:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 19 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив про обмін з РФ військовополоненими.".